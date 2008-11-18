«Шахтар» захищає своїх фанатів від міліційних палиць і газу

Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) вимагає від донецької міліції розслідувати інцидент з побиттям уболівальників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в офіційній заяві клубу, поширеній його прес-службою.

У заяві наголошується, що 15 листопада, під час матчу молодіжних складів ФК "Шахтар" (Донецьк) і ФК "Динамо" (Київ), відбулася сутичка працівників міліції з фанами "Шахтаря", "внаслідок якого цілий ряд уболівальників дістали досить серйозні травми, багато хто змушений був звернутися за допомогою до медиків".

"Керівництво ФК "Шахтар" висловлює своє занепокоєння з приводу того, що сталося. Ніколи раніше в наших фанів не виникало подібних проблем", - підкреслюється в заяві.

ФК "Шахтар" звертається до керівництва донецької міліції з проханням дати оцінку діям співробітників МВС під час матчу і відповісти, "наскільки правомірним було використання при цьому спецзасобів - гумових палиць і газу".

"Якщо уболівальники щось порушили, то вони мають нести покарання, але тільки згідно з буквою закону", йдеться в заяві.

ФК "Шахтар" також акцентує, що результатом інциденту став протест близько 800 уболівальників, які не прийшли на матч основних складів "Шахтаря" і "Динамо" 16 листопада.

"ФК "Шахтар" наполегливо вимагає, щоб інцидент був ретельно розслідуваний, щоб йому була дана правова оцінка, а винні понесли адекватне покарання. "Шахтар" ніколи не давав ображати своїх уболівальників, і надалі дотримуватиметься такого ж принципу", підкреслюється в заяві.