Відбудеться презентація посібника для ЗМІ "Ключ до розуміння розмаїття - як впізнати та запобігти мові ворожнечі" та ситуаційний аналіз "Екологія мови - в контексті проблеми розмаїття культур і ЗМІ".

Зустріч відбудеться в Будинку кіно за адресою - вул. Саксаганського 6, 2-й поверх, блакитна вітальня у понеділок, 24 листопада 2008 року, з 16.00 - до 18.00 год.

Посібник підготовлений на основі "Diversity tool kit", виданий Європейським союзом з мовлення (European Broadcasting Union - Intercultural and Diversity group) і Агентством Європейського Союзу з фундаментальних прав (European Union Agency for Fundamental Rights).

Аналітична робота виконана Східно-Європейським Інститутом Розвитку в рамках проекту "Діалог зі ЗМІ- ключ до діалогу різних культур - підтримка розмаїття і відповідальності медіа", за підтримки Посольства Королівсьтва Нідерландів, програма "МАТРА-КАП".

Акредитація за тел. 288 01 05 або е-поштою info@eedi.org.ua