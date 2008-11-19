Тренінг Асоціації медіа-юристів на тему: «Юридичне забезпечення діяльності ЗМІ: особливості під час виборів та застосування практики Європейського Суду»

Проводиться акредитація на тренінг Асоціації медіа-юристів на тему: «Юридичне забезпечення діяльності ЗМІ: особливості під час виборів та застосування практики Європейського Суду», який відбудеться 20 листопада о 10-00 («Укрінформ», вул. Б.Хмельницького, 8/16). Телефони: 234-2357, 234-2102 mediapravo@mediapravo.org.ua.

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