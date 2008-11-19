Презентація програми Європейського Союзу та Ради Європи „Прозорість і ефективність судової системи України”

Спільна програма Європейського Союзу та Ради Європи „Прозорість і ефективність судової системи України" організовує засідання керівного комітету з нагоди початку своєї діяльності 20 листопада 2008 у м. Києві (Програма триватиме до грудня 2010). У зв`язку із цим буде проведено прес-конференцію.

Спільна програма „Прозорість і ефективність судової системи України" спрямована на надання допомоги у процесі утвердження незалежної, безсторонньої, ефективної та професійної судової влади в Україні, а також забезпечення перетворення української судової влади на прозору та справедливу, яка буде доступною для всіх громадян та функціонуватиме ефективно й прозоро.

Ця програма спільно фінансується Європейським Союзом та Радою Європи. Програма впроваджується Радою Європи у співпраці із державними установами та організаціями України: Вищою радою юстиції, Верховним судом, Міністерством юстиції, Державною судовою адміністрацією, Вищим господарським та Вищим адміністративним судами, Генеральною прокуратурою, Комітетами Верховної Ради з питань правосуддя та з питань правової політики, а також Радою суддів, Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Національною комісією зі зміцнення демократії й утвердження верховенства права, Академією суддів, Національною академією прокуратури, Спілкою адвокатів, Українською асоціацією правників та іншими установами і організаціями.

4 головні цілі Програми:

створення правової основи прозорої, доступної й ефективної судової влади;

покращення доступу до судової системи для загалу;

підвищення ефективності судової системи, якості судових рішень, що відповідає європейським стандартам;

посилення прозорості і відповідальності судової системи.

Прес-конференція відбудеться у четвер, 20 листопада, з 14:00 до 14:40 у приміщенні Міністерства юстиції України, за адресою: м. Київ, провулок Рильский, 10, 3-ий поверх, зал колегій.

Проект представлятимуть: п. Лаура Гараняні, Керівник Програм зовнішньої допомоги Представництва Європейської Комісії в Україні, п. Аке Петерсон, Представник Генерального Секретаря Ради Європи з координації програм співробітництва в Україні, п. Василь Гуменюк, Суддя Верховного Суду України, Заступник Голови Ради Суддів України; керівництво Вищої ради юстиції України; керівництво Міністерства юстиції України та інші.

За подальшою інформацією та з питань реєстрації звертайтесь до асистента програми Юлії Скабовської, т. (+38044) 4981205, e-mail: yulia.skabovska@coe.int.