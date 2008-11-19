Прес-конференція з нагоди завершення першого етапу Міжнародної програми США-Україна «Якісна паліативна допомога. Перший курс практичної підготовки»

Всеукраїнська асоціація паліативної допомоги за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» та Інституту Відкритого Суспільства (США) 20 листопада о 15 год. проводить прес-конференцію з нагоди завершення першого етапу Міжнародної програми США-Україна «Якісна паліативна допомога. Перший курс практичної підготовки». Також відбудеться урочисте вручення сертифікатів та дипломів випускникам семінару-тренінгу «Організація та надання паліативної допомоги. Вікові аспекти».

Місце проведення: вул. Грушевського, 7, Міністерство охорони здоров’я України, мала зала засідань Колегіі МОЗ України.

У прес-конференції беруть участь: заступник Міністра охорони здоров’я, співголова Координаційної ради з розвитку паліативної та хоспісної допомоги при МОЗ України, Губський Ю.І., Президент Всеукраїнської Ради захисту прав та безпеки пацієнтів, співголова Координаційної ради з розвитку паліативної та хоспісної допомоги при МОЗ України, Директор інституту паліативної та хоспісної медицини, д-р Френк Феррис, директор міжнародних програм Інституту паліативної медицини Хоспісу м. Сан Дієго (США).

В Україні існує велика потреба у розвитку паліативної допомоги (допомоги пацієнтам, що мають невиліковне захворювання та членам їх родин). Проте, на жаль, система охорони громадського здоров’я України та соціального захисту населення тільки починає звертати увагу на цю проблему. На даний момент існують 19 хоспісів та відділень паліативної медицини. В Україні, на жаль, до цього часу не відбувалося регулярних навчальних заходів з паліативної допомоги згідно міжнародних стандартів. Українські фахівці, що фактично надають елементи паліативної допомоги – лікарі, соціальні працівники, геріатри, працівники громадських благодійних організацій тощо не володіють повним комплексом необхідних знань та навичок з ПД. Це є причиною недоступності паліативної допомоги для пацієнтів (особливо це стосується знеболення), у багатьох випадках – ненадання або надання в обмеженому обсязі, тобто - низької якості надання ПД. Тому актуальною проблемою на сьогодні є запровадження навчальних програм підготовка та навчання фахівців з ПД, що є запорукою зміни ситуації та підходів в сфері охорони здоровя щодо надання паліативної допомоги.

З 3 по 20 листопада 2008 р. в м.Києві проходив навчальний семінар-тренінг для лікарів та медичних сестер хоспісів та паліативних відділень, який складався з лекційного та практичного курсів. Проведення семінару-тренінгу було ініційоване Всеукраїнською асоціацією з паліативної допомоги за підтримки програми Ініціативи у галузі громадського здоровя Інституту відкритого суспільства (США), Інститута Паліативної Медицини Хоспіса Сан Дієго (США) та Міжнародного фонду «Відродження».

Протягом трьох тижнів медичні працівники, фахівці хоспісів, соціальні працівникі з різних регіонів України проходили навчання командою провідних міжнародних і вітчизняних викладачів, співробітників Інститут Паліативної Медицини Хоспіса Сан Дієго (США) на базі Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика та медичних клінічних закладів м. Києва. Вперше 32 українськи медики пройшли підготовку та перепідготовку з ПД за міжнародними стандартами та отримали відповідні сертифікати й посвідчення. З числа учасників семінару будуть відібрані кандидати у національні тренери з ПД, які після додаткового навчання зможуть у подальшому проводити тренінги з ПД для українських фахівців з врахуванням міжнародних стандартів і підходів.

Впровадження Міжнародної програми США-Україна «Якісна паліативна допомога. Перший курс практичної підготовки дозволить покращити якість надання паліативної допомоги в Україні, призведе до поглиблення міжсекторальної співпраці та посилення впливу громадськості на формування політики у сфері охорони здоров’я, соціального захисту на місцях, гуманізацію та удосконалення механізму взаємодії між органами влади та громадськістю,

Всеукраїнська асоціація паліативної допомоги виступає за продовження результативного та прозорого діалогу між громадськістю та державою у питаннях впровадження гуманної політики, орієнтованої на пацієнта, у сфері охорони здоров’я в цілому та ПД зокрема реформування системи охорони здоров’я в Україні, зокрема у сферах паліативної допомоги, наркополітики, зменшення шкоди та захисту прав пацієнтів, забезпечення захисту прав пацієнтів на доступ до якісної та комплексної медичної, психосоціальної, юридичної, духовної допомоги тощо.

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