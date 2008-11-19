Онлайн-конференція: ”Ефективне журналістське розслідування: його найважливіші складові та як забезпечити їх наявність в матеріалі? Погляд з боку розслідувальника”

Українська Асоціація Видавців Періодичної Преси (УАВПП) спільно з проектом «Гідна Україна», який виконується компанією MSI за підтримки АМР США в рамках Порогової програми корпорації «Виклики тисячоліття» запрошують редакторів, які практикують журналістські розслідування, на другу з шести он-лайн конференцій з практичного менеджменту журналістських розслідувань.

Дискусія відбудеться 20 листопада з 12:00 до 14:00 на редакторському порталі -http://redactor.uapp.org/uk/conference/4.html

Гість дискусії – Лариса Артеменко – кореспондент газети „Кременчуцький Телеграф“

Тема онлайн-конференції: "Ефективне журналістське розслідування: його найважливіші складові та як забезпечити їх наявність в матеріалі? Погляд з боку розслідувальника".

Довідка про гостя онлайн-конференції:

Лариса Артеменко – кореспондент газети „Кременчуцький Телеграф“ з 1998-2008.

Проводить журналістські розслідування за стандартами європейської журналістики з 2004 року.

Серед найбільш популярних розслідувань: «Більшість аптек, розташованих у лікарнях, належить родині начальника міського відділу охорони здоров’я» (2004), «Щоб посадити громадянина за грати, кременчуцький ВБНОН використовує підставних понятих» (2005), «До шкільних їдалень завозять найдорожчі у місті продукти» (2005), «Скромний міліцейський бізнес» (2006), «Небезпечний автобус» (2006), «Велике переселення» (2007), «Афера року: кременчуцькі сліпі будуватимуть дев’ятиповерхівку з підземними гаражами» (2007).

З 2004 року співпрацює з Датською Асоціацією журналістів-розслідувальників та проектом з підтримки журналістських розслідувань в Україні (SCOOP).

Публікації Лариси Артеменко можна прочитати тут: http://www.telegraf.in.ua/author/4/

За більш детальною інформацією звертайтесь до Наталії Волгіної.

E-mail: organizator@uapp.org

Тел.: 8-044-425-57-87