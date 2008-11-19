Італія обмежує в`їзд трудових мігрантів

Міністр у справах праці та добробуту Італії Мауріцио САККОНІ оголосив про запровадження обмежень на в`їзд іммігрантів, які приїздять у країну для працевлаштування.

Суворі обмеження запроваджують на в`їзд в Італію будівельних і промислових робітників.

Винятком з правил будуть хатні робітниці та доглядальниці, проте їх в`їзд у країну буде обмежено. Перевагу віддаватимуть тим, у кого буде контракт на роботу з догляду за людьми з обмеженими можливостями або за старими, повідомляє NEWSru з посиланням на ІТАР-ТАСС.

Буде обмежено в`їзд і тих, хто приїжджає в Італію на сезонні роботи, такі як збирання врожаю, або за тимчасовими контрактами для роботи у сфері туризму.

За словами міністра у справах праці та добробуту, норми, які регулюють трудову імміграцію, і ліміти на в`їзд іноземців визначатимуть він і голова МВС Роберто МАРОНІ.

М.САККОНІ зазначив, що обмеження припливу робочої сили з-за кордону необхідне для того, щоб уникнути безробіття в Італії, оскільки іноземці, які приїжджають, є "конкурентами" в боротьбі за робочі місця не тільки для італійців, а й для іммігрантів, які давно влаштувалися в Італії.

Міністр вважає, що необхідно обмежити в`їзд нових іммігрантів, які не мають можливості тривалого працевлаштування.