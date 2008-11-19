УПЦ КП закликає громадян України вшанувати пам’ять жертв Голодомору

Українська православна церква Київського патріархату закликає громадян України вшанувати пам’ять жертв Голодомору і взяти участь в акції «Засвіти свічку» 22 листопада. Про це йдеться у Зверненні Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета з приводу роковин Голодомору 1932-33 років, текст якого передано УНІАН. Звернення було схвалене Священним синодом Української православної церкви Київського патріархату. У відповідній постанові Синод підкреслює, що “Голодомор 1932–1933 рр. був актом геноциду проти українського народу”.

Як зазначається у зверненні, минулий рік був присвячений 75-м роковинам Голодомору. За час, коли вперше в 1993 році вголос заговорили про цю трагедію, було багато зроблено для того, щоб гідно вшанувати пам’ять жертв тих років, вивести на світло документи і свідчення, дати належну оцінку подіям і фактам.

Проте, відзначає Патріарх Філарет, в міру розкриття правди про цей злочин, почала посилюватися протидія правді з боку тих сил, які, мабуть, відчувають свою внутрішню спорідненість з організаторами Голодомору. "Це ті сили, які намагаються морально реабілітувати Сталіна та його політику. Вони визнають, що жертвами сталінської системи стали мільйони людей, але пропонують вважати ці жертви «необхідною платою» за зростання економічного потенціалу, індустріалізацію та відбудову держави після громадянської війни. Вони не хочуть визнавати, що саме більшовицька ідеологія та її «вожді» привели до громадянської війни, яка вщент зруйнувала успішну економіку і ту «Велику Росію», за відродження якої ці сили прагнуть реабілітувати Сталіна та виправдати методи його режиму...", - йдеться у зверненні.

Як відзначає глава УПЦ КП, "апологети сталінської диктатури твердять, що в радянському керівництві були представлені люди різних національностей, що сам Сталін був грузин, що на місцях, в тому числі в Україні, сталінську політику проводили місцеві кадри, а тому не можна говорити, що Голодомор – це геноцид українського народу"...

Так, відзначає Патріарх, всі народи СРСР тією чи іншою мірою постраждали від тоталітарної політики загалом і колективізації – зокрема. Але тільки щодо України існують документально підтверджені директиви радянського керівництва, які вказують на сполучення в ній колективізації з «вирішенням національного питання». Тільки області, заселені переважно українцями, були оточені військовими загонами – щоби люди не могли врятуватися від голоду втечею. Тільки в цих областях активісти радянської влади вилучали все продовольство, а те, що не могли вилучити – нищили на місці. Саме в Україні в 1929-1930 рр., до початку Голодомору, було жорстоко згорнуто політику національного відродження, проведено серію каральних заходів, спрямованих на винищення або ув’язнення української національної інтелігенції, серед яких – процес «Спілки визволення України» та знищення Української Автокефальної Православної Церкви.

При цьому глава УПЦ КП приводить паралель з тим, що "під час ІІ Світової війни всі народи Європи постраждали від фашизму, але тільки окремі нації – євреї та роми (цигани), – були приречені біснуватим фюрером до повного знищення. І те, що від гітлеризму постраждали росіяни, українці, поляки та інші, не нівелює факту «особливого ставлення» фашизму до цих двох націй".

На жаль, відзначає Патріарх Філарет, на пострадянському просторі так і не сталося повноцінного засудження злочинів більшовизму і сталінізму.

Як зазначається в зверненні, важливо, що Голодомор ми визнаємо геноцидом українського народу, який складають ті, хто живуть в Україні та вважають її своєю Батьківщиною, не залежно від етнічного походження. "Не національність по крові, а саме ці ознаки: проживання на українській землі, сповідування волелюбного українського козацького духу та любов до України, зробили наших предків-співвітчизників ворогами сталінізму. За те, що вони жили в Україні, що вони відчували себе частиною її духу, історії та культури – їх було віддано найжорстокішому покаранню через голодну смерть у власних оселях. Переконаний, що як тоді, так і зараз не графа у документах, а любов до рідної української землі визначали і визначають приналежність до українського народу. Тому ми відкидаємо звинувачення на адресу України у спробах через поминальні заходи розпалити національну ворожнечу".

60 років правда про Великий голод замовчувалася, і зараз обов’язок кожного патріота - сприяти розповсюдженню цієї правди, відзначає глава УПЦ КП.

"Наближаються дні, коли в Україні та в багатьох куточках світу відбудуться жалобні заходи, присвячені роковинам Голодомору. В ці дні ми повинні піднести особливі молитви за жертв голоду. Чудовим знаком національного єднання у пам’яті та скорботі є акція «Засвіти свічку». Нехай у вікні кожної оселі, де живуть люди, які люблять Україну, засвітиться ця свічка – одночасно вогник скорботи та світло надії", зазначає Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.