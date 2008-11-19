Міліція відкрила електронну скриньку для анонімок

Управління по боротьбі з економічною злочинністю Запорізького главку міліції відкрило в мережі Інтернет поштову скриньку для скарг на хабарників anti_xabar@mail.ru, скинути інформацію на який може будь-який житель регіону, навіть анонімно.

Як розповіли УНІАН у керівництві ГУ МВС України в Запорізькій області, мета нововведення - надати жителям області, зокрема й тим, хто з тих чи інших причин не готовий офіційно звертатися в правоохоронні органи, озвучити інформацію про факти здирництва і про чиновників, які виконують свої професійні завдання з надання послуг населенню якісно і своєчасно тільки за додаткову плату.

У Запорізькому главку міліції також зазначили, що використовувати цю поштову скриньку для зведення рахунків з неугодними посадовцями або для "підсиджування" вищестоящих керівників у бажаючих навряд чи вийде.

"Рівень професіоналізму і досвід роботи співробітників, які займатимуться електронними зверненнями громадян, однозначно дозволить відокремити "зерна" від "лушпиння", - заявили в ГУМВС.