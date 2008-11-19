Європа знала про Голодомор, але не хотіла сваритися з СРСР

Презентовано наукове видання Національного інституту стратегічних досліджень “ Голодомор в Україні 1932-1933 років за документами політичного архіву Міністерства закордонних справ ФРН”.

Як зазначив на прес-конференції в агентстві УНІАН директор Національного інституту стратегічних досліджень Юрій РУБАН, зазначене видання вперше вводить до наукового і суспільного обігу перекладені українською мовою звіти німецьких дипломатів про події в Україні 1932-1933 років.

За його словами, Національний інститут стратегічних досліджень хоче продовжити ряд публікацій документів з європейських дипломатичних архівів про Голодомор, започаткованих публікаціями італійських, британських та польських документів.

Ю.РУБАН наголосив, що ці дослідження свідчать, що Голодомор 1932-1933 років був спланованим злочином - геноцидом українського народу, і європейська дипломатія знала про його мету - знищення України як політичного явища, як нації, що виявила своє прагнення до державного самовизначення.

“Після публікації цих матеріалів ми можемо стверджувати, що європейська дипломатія, а отже і політичне керівництво ключових європейських держав того часу знали про Голодомор і давали собі звіт про його мету - знищення України. Немає жодного сумніву, що удар наносився по майбутньому України як нації”, - сказав він.

Ю.РУБАН зазначив, що в цих документах можна знайти відповідь на питання, чому міжнародна спільнота не відреагувала на трагедію. За його словами, це пов’язано з тим, що викриття злочину могло зашкодити налагодженню відносин з Радянським Союзом, який демонстрував результативність власного шляху модернізації і претендував на свою зону впливу на європейському континенті.

За словами науковця, на підставі цих документів можна зробити висновок, що в ті роки ситуативний інтерес переважив цінність мільйонів людських життів. “Сьогодні світова спільнота, відгукуючись на український заклик про визнання Голодомору геноцидом, насправді формує відповідь на питання, яке стосується не минулого, а сьогодення і майбутнього Європи: чи залишаються в силі засадничі принципи європейської безпеки, чи мова йде про те, що поточний інтерес виявиться вагомішим за фундаментальні європейські цінності”, - сказав він.

Директор Інституту європейських досліджень НАН Андрій КУДРЯЧЕНКО у свою чергу зазначив, що читач цього видання зможе побачити як ретельно не тільки дипломатія, а й міністерства та відомства працювали з цими документами. “На більшості з них десятки підписів, зауважень, наголошень”, - сказав він.

Крім того, А.КУДРЯЧЕНКО відзначив, що серед цих документів є два документи про голодні бунти українців.

Він вважає, що видання цих документів сприятиме формуванню адекватної оцінки цим подіям з боку світової спільноти.

Редактор журналу “Україна модерна” Андрій ПОРТНОВ у свою чергу зазначив, що видання має “великий політичний сенс”.