У наступному парламенті має бути 15% жінок

Попри те, що жінки в Україні частіше за чоловіків отримують вищу освіту, саме чоловіки обіймають понад 90% вищих керівних посад у країні. Проблему замалої участі жінок в процесі прийняття рішень підняла організація «Жіночий консорціум України», яка у вівторок проводить у Києві круглий стіл на цю тему.

Як йдеться у повідомленні, опитування, яке проводили у 22 областях України, не виявило суттєвої дискримінації жінок у таких сферах як освіта та охорона здоров’я. Але, зокрема, у доступі до керівних посад жінки досі поступаються чоловікам, констатує керівник організації Марія Алєксєєнко: «Ще за президента Кучми Україною було підписано документ ООН «Цілі тисячоліття». Згідно з цим документом, уже в наступному парламенті має бути 15% жінок. На сьогодні в українському парламенті 8% жінок. На рівні обласних рад – 10%. Чим нижчий рівень представництва, тим більше впливу мають жінки. У сільських радах простежується баланс – 50 на 50, з’ясували у «Жіночому консорціумі». На думку Марії Алєксєєнко, замале представництво жінок впливає і на порядок денний української політики. Зокрема, більша присутність жінок у політиці могла би сприяти підвищенню уваги до соціальних проблем.

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