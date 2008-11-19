У Криму міліціонери торгували наркотиками

Прокуратурою Автономної Республіки Крим стосовно працівників органів внутрішніх справ порушено кримінальну справу за фактами зловживання службовим становищем, службового підроблення, незаконного придбання, збуту та перевезення особливо небезпечних наркотичних засобів та завідомо незаконного затримання громадян.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

З урахуванням зібраних у справі доказів до кримінальної відповідальності вже притягнуто начальника одного з районних відділів ГУ МВС України в АР Крим, якому пред’явлено обвинувачення за ст.ст. 364 ч.3, 366 ч.2, 185 ч.5, 186 ч.3, 307 ч.3, 371 ч.3 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Досудове слідство у справі триває, виконуються необхідні слідчі дії.

Хід розслідування контролює Генпрокуратура.