Сербія подасть на Хорватію в Міжнародний суд ООН

Сербія звертається до Міжнародного суду в Гаазі, звинувачуючи Хорватію в етнічних чистках і військових злочинах, вчинених на території країни під час операції "Буря" 1995 року.

Про це заявив міністр закордонних справ Сербії Вук ЄРЕМИЧ, передає РІА «Новости».

Ініціатива пов`язана з оголошеним у вівторок рішенням Міжнародного суду ООН прийняти до розгляду звернення Хорватії, в якому вона звинувачує тодішню Союзну Республіку Югославію (СРЮ) у геноциді хорватів під час збройного конфлікту на югославській території в 1990-і роки. Після того, як Чорногорія вийшла зі складу СРЮ, суд ООН постановив, що єдиним відповідачем у цій справі тепер є Сербія. Міжнародний суд відкинув попередні заперечення Бєлграда.

"Хорватія неадекватно відповіла на простягнену Сербією з метою примирення руку, яку Сербія не раз пропонувала Хорватії, бажаючи залишити минуле позаду і повернутися до спільного європейського майбутнього. Для з’ясування істини зараз буде висунено звинувачення проти Хорватії", - заявив В.ЄРЕМИЧ в ефірі державного телеканалу RTS.

Він нагадав, що Хорватія не визнає факт етнічних чисток на своїй території, внаслідок яких країну покинули 250 тисяч сербів.

"Ми зробимо все, щоб наш випадок було адекватно представлено перед судом. Ми візьмемо до уваги всі події ХХ століття, за час Другої світової війни та за час існування незалежної держави Хорватія. Ми звернемося до історії, щоб встановити правду задля спільного майбутнього", - зазначив голова МЗС Сербії.

Події, які стануть предметом позову сербів, стосуються серпня 1995 року та проведеної в цей час операції "Буря". Її здійснила хорватська армія і поліція за політичної та військової підтримки США громадян самопроголошеної Республіки Сербська Країна, яка займала майже третину території Хорватії.

Внаслідок цієї операції 4 серпня 1995 року близько 250 тисяч сербів були змушені покинути свої будинки і переселитися до Сербії та в сербську частину Боснії. Понад дві третини їхніх будинків згодом було розграбовано та спалено.

Операції "Буря" вважається однією з найжорстокіших етнічних чисток на території колишньої Югославії. Точних даних про жертви операції досі не існує. За певними відомостями, під час "Бурі" загинули близько двох тисяч осіб.