ООН засудила героїзацію нацизму

Комітет із соціальних і гуманітарних питань Генеральної асамблеї Організації Об`єднаних Націй з ініціативи Росії прийняв учора резолюцію, яка засуджує прославляння нацизму, зокрема колишніх членів "Ваффен СС", а також осквернення пам`ятників борців з фашизмом.

Голосування в комітеті вважається головним етапом ухвалення резолюції та фактично гарантує формальне схвалення на пленарному засіданні Генеральної асамблеї в грудні, оскільки до комітету належать усі 192 члени Генасамблеї, передає РІА «Новости».

За російський проект резолюції "Неприпустимість певних видів практики, які сприяють ескалації сучасних форм расизму, расовій дискримінації, ксенофобії та пов`язаній з ними нетерпимості" проголосували 122 делегації, утрималися 54, проти виступили тільки Сполучені Штати.

Резолюція, зокрема, "висловлює глибоку заклопотаність з приводу прославляння нацистського руху та колишніх членів організації "Ваффен СС", зокрема через відкриття пам`ятників і меморіалів і проведення публічних демонстрацій для прославляння нацистського минулого, нацистського руху та неонацизму". Аналогічне засудження членів ООН висловлено й у зв`язку зі спробами оголосити героями національно-визвольних рухів тих, хто співпрацював з нацистами і боровся проти антигітлерівської коаліції.

У документі також висловлено стурбованість "безперервними спробами осквернення або руйнування пам`ятників" борцям з нацизмом у роки Другої світової війни, а також "незаконної ексгумації або перенесення останків" загиблих у боротьбі з нацизмом.

Серед тих, хто підтримав російський проект - усі країни СНД за винятком України та Молдови, які утрималися. Киргизія, Таджикистан і Узбекистан увійшли до числа десяти співавторів резолюції. Делегації країн ЄС узгоджено утрималися при голосуванні.

Виступаючи перед голосуванням, російський представник Григорій ЛУК’ЯНЦЕВ зазначив особливу важливість ухвалення цього документа, оскільки "наступного року ми відзначатимемо трагічну дату нашої загальної історії - 70 років з початку Другої світової війни". Він звернув увагу членів ООН на обурливі фактів заперечення злочинів нацизму у низці країн.