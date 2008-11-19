Журналіст «1+1» просить захисту в СБУ

Кореспонденту інформаційної програми «ТСН» телеканалу «1+1» погрожують. Про це повідомляє прес-служба телеканалу, повідомляє "Телекритика".

Керівник департаменту інформаційного та суспільно-політичного мовлення «1+1» Наталія Катеринчук звернулась до Генерального прокурора та керівника Служби безпеки України з проханням надати журналістові тимчасову охорону. Анонімні погрози почались після показу в програмі «ТСН» першого сюжету з циклу журналістських розслідувань «Жерсть мундиру». Предметом розслідування є корупція в правоохоронних органах.

«Автор проекту Жан Новосельцев у своїх репортажах розповідає саме про тих, хто незаконно опинився за ґратами та взяв провину на себе через катування співпрацівниками міліції, про історії кари без злочину та приголомшливі подробиці того, що зазвичай залишається поза міліційними звітами та офіційною статистикою МВС. Зрозуміло, що ідея створення та оприлюднення проекту далеко не всім прийшлась до вподоби. В першу чергу, це стосується тих, хто боїться бути покараним за злочини, що до цього залишалися нерозкритими завдяки прикриття їх так званим «міліцейським мундиром», - йдеться у зверненні Наталії Катеринчук.

За словами Жана Новосельцева, погрози почались наступного дня після виходу першого сюжету. «Я не розумію, хто б це міг бути. Однак погрози надходять із декількох джерел. По-перше, людям, які брали участь у сюжеті, недвозначно дали зрозуміти, що «вам торба і торба вашому журналісту». По-друге, мені подзвонили з невідомого номера й повторювали погрози з нецензурщиною. Тому моє керівництво вирішило перестрахуватись», - сказав він «ТК». За його словами, під час роботи над сюжетами циклу виникали конфліктні ситуації, які могли призвести до таких погроз, але поки що журналіст воліє про них не говорити.

З огляду на це звернення Служба безпеки України надала охорону автору програми «Жесть мундира» Жану НОВОСЕЛЬЦЕВУ, журналісту каналу «1+1», через надходження на його адресу погроз від невідомих осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ, відомство отримало звернення телеканалу «1+1» з проханням надати охорону Ж.НОВОСЕЛЬЦЕВУ.

«Вбачаючи суспільну небезпеку в діях осіб, що чинять тиск на автора програми «Жесть мундира», зважаючи на гостру тему, яку порушує журналіст та враховуючи, що свобода слова є одним з головних критеріїв демократичного суспільства, керівництво СБУ ухвалило рішення надати охорону Ж.НОВОСЕЛЬЦЕВУ з числа співробітників спецпідрозділу СБУ «Альфа», - зазначили у прес-службі.

Водночас, СБУ також просить всіх учасників телепроекту в разі можливого надходження погроз на їх адресу, пов’язаних з їхніми свідченнями про факти незаконних дій правоохоронців, невідкладно повідомляти про це органи СБУ та прокуратури.

У свою чергу, у прес-службі Генеральної прокуратури України зазначили, як тільки нею буде отримано від телеканалу «1+1» або від журналіста зазначеної програми відповідне звернення, воно буде невідкладно розглянуто і щодо нього прийматиметься законне рішення.