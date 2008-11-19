У Росії засекретили суд про убивство Політковської

Суд у справі про убивство журналістки Ганни Політковської пройде в закритому режимі.

Присяжні злякалися судових хронікерів, і суддя змінив винесене в понеділок рішення про гласний процес на прямо протилежне, пише Газета.ру.

У середу на першому розгляді справи суддя Московського окружного військового суду винесла рішення про те, що на жодне засідання пресу не пустять.

Приводом для безпрецедентного рішення стало небажання присяжних з`являтися в залі суду в присутності преси.

Опротестувати дане рішення намагалися як адвокати потерпілої сторони, так і захисники обвинувачуваних, посилаючись на відсутність законних причин для проведення закритого процесу.

Але суд відхилив протести обох сторін, і кореспондентів п`яти газет і низки інформагентств змусили залишити приміщення.

Нагадаємо, що на попередні слухання в справі в понеділок пресу пустили – кореспонденти пройшли в зал слідом за уповноваженим по правах людини в РФ Володимиром Лукіним.

"Цей процес має бути гласним", – стверджував головний редактор "Нової газети", де працювала Політковська, Дмитро Муратов. На тому ж наполягали і представники обвинувачуваних.

Закритого розгляду справи вимагала державний обвинувач.

Журналістка "Нової газети" Політковська була застрелена 7 жовтня 2006 року в під`їзді будинку в Москві.