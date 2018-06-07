Диктофон під матрацом: Де пролягає межа між приватним і публічним у ЗМІ?

В європейській традиції «жовта» преса є публічним санітаром, що очищає суспільство від аморальних можновладців. Відтак, на Заході публічна людина, є вона політиком, «зіркою» шоу-бізнесу або спорту, добровільно підписується під своєрідним законом «про публічність» і тим самим робить за допомогою представників медіа стає відкритою для пересічних громадян. Україна ж сьогодні це, швидше, держава «неляканих чиновників», які поки що не навчилися цивілізовано сприймати «жовті» матеріали про себе та без сорому і страху, тож можуть дозволити собі утримувати розкішні палаци при скромній платні і зупинитися попри статус одруженої людини в одному готельному номері із журналісткою зі свого пулу під відрядження. Але все ж таки, де і як повинна проходити межа для журналіста між приватним і публічним у житті героїв його матеріалів? На це дискусійне, «вічне» в журналістиці запитання шукали відповіді експерти, запрошені до дискусії в рамках проекту «Висока журналістика», який проводиться в УНІАН за підтримки Посольства США в Україні. Предметом обговорення були актуальні питання етики, моралі, правових засад журналістської діяльності з огляду на висвітлення у ЗМІ приватного життя публічних людей та співвідношення між правом на приватні і суспільні інтереси.

Олександр ХАРЧЕНКО, головний редактор інформагентства УНІАН: Ми живемо в країні “неляканих чиновників”

Багато хто переконаний, що межа приватного починається там, де за публічною людиною зачиняються двері її помешкання. На моє переконання, з цього можуть бути і винятки. Гадаю, межа між публічним і особистим полягає по лінії суспільної моралі. Якщо публічна людина є цілком моральною і законослухняною, журналістові, можливо, й не варто проникати в її приватне життя, адже там просто не буде нічого цікавого для публіки. Крім того, це не несе загрозі суспільним інтересам. Скажімо, політик у себе на кухні розмовляє з друзями про родину, рибалку чи футбол – некоректно виносити це на публіку. Але якщо публічна особа, зокрема, політик, у себе на кухні обговорює можливість отримання хабара, напевно, у цьому разі журналіст має моральне право потрапити на цю приватну територію і донести до громадськості таку інформацію.

На жаль, в Україні немає висококласної “жовтої” журналістики, тобто журналістики, що не дає політикам, чиновникам та іншим публічним особам поводити себе цинічно та корумповано. Певною мірою, це пояснюється тим, що ще нечітко сформувався громадський попит. Але, так само, причиною є й загалом невисокий професійний рівень наших журналістів. Останні “копають”, як правило, лише дві сфери – одяг та “хатинки”, в яких живуть можновладці. Це дуже вузько. Поза серйозною журналістською увагою, а відтак, поза увагою суспільною залишаються цілі сфери життя українських можновладців – їх бізнес, бізнеси родичів, подружні стосунки, захоплення (не на рівні збирання марок, а, приміром, полювання в заборонений час) та багато іншого. Відтак, Україну можна охарактеризувати як країну «неляканих чиновників», які поки що не бояться вітчизняних журналістів, як це є на Заході.

Безумовно, треба говорити і про неготовність українських політиків адекватно реагувати на публікації (чого варте знамените “морда” на адресу журналіста з вуст першої особи держави). Але більше тут, переконаний, залежить від самих журналістів. Від саморегуляції в їхньому середовищі, професіоналізму та сміливості брати на себе відповідальність.

Христина БОНДАРЕНКО, журналіст, телеведуча: Публічна людина має бути готовою до прискіпливої уваги.

Журналісти повинні втручатися у приватне життя публічних людей. Адже будь-яка людина, яка іде у публічне життя, має свої амбіції. Така людина прагне і хоче слави. І тому, якщо вона стає публічною – то вже немає права приховувати щось від інших і повинна бути готовою, що журналісти її показуватимуть, про неї говоритимуть.

Валід АРФУШ, видавець журналу «Папарацці»: Українській «жовтій» журналістиці ще 100 років рости до європейського рівня

Найсерйознішими виданнями, наприклад, в Англії, є саме «жовта» преса. Читачі очікують від неї «сильних» матеріалів, які там вже давно нікого не шокують. На жаль, українським «жовтим» виданням необхідно ще 100 років розвиватися, щоб досягти такого якісного серйозного західного рівня. Адже лише через діяльність такої преси суспільство може йти уперед. Коли усі публічні люди, особливо, політики, які впливають на життя громадян і порушують закони, знають про неминучість викриття і покарання. Без журналістів тут ніяк не обійтись.

Микола ВЕРЕСЕНЬ, журналіст, телеведучий: Журналіст зобов’язаний повідомити “найприватнішу” інформацію, якщо це несе загрозу суспільній небезпеці

Найголовнішою відмінністю між українською і західною «жовтими» пресами є те, що в останній журналісти перевіряють факти, які оприлюднюються. В Україні, навпаки, вважається, якщо це жовта преса – то можна писати все! Насправді, частина світу, яка вважає себе цивілізованою, вже повирішувала усі проблеми, які становлять предмет публічності і доступу до приватного життя. Якщо людина через свій відповідний статус стає публічною особою, то вона підпадає під особливий закон про публічних осіб. Навколо таких людей просто немає певного прошарку інтимності, у них немає своєї «приватної кухні». А журналісти просто зобов’язані оприлюднювати про таких людей все, особливо, коли такі відомості містять інформацію про суспільну небезпеку. На перший план тут виходить питання мети: навіщо журналіст збирає таку інформацію? Тобто, представникам медіа необхідно розділяти суспільні і власні інтереси. Журналіст не може зводити власні рахунки, наприклад, із певними можновладцями, які йому не подобаються. Наприклад, у Канаді журналіста, який зловживає своїм професійним статусом, відповідна комісія з етики просто позбавить прес-карти. Тож, безумовно, журналісти повинні сумлінно дотримуватися законів внутрішньої професійної етики, які відрізняють цю професію від деяких інших.

Ігор РОЗКЛАДАЙ, юрист Інституту Медіа Права: Законодавство не визначає чіткого розмежування між приватним і публічним.

Ситуація насправді неоднозначна, і немає чіткого законодавчого розмежування – де публічне, а де приватне. Є дуже багато різних аспектів, зокрема, місця, часу, рівня публічності особи. Є норма Конституції України, де у ст. 32 йдеться, що кожна особа має право на недоторканість життя. Але там же є примітка – «окрім випадків, визначених у законі». Як приклад, можна назвати чиновника, який має певний рівень доходу, і тут, раптом, у нього з’являється будинок, вартість якого є неспівмірною із заробітком державної людини. У цьому випадку, журналіст може торкнутися цієї теми, незважаючи на можливість певного втручання у приватне життя. Тому що це є важливим для суспільства. Хоча в усіх випадках необхідно зважати на місце, час і, що найголовніше, мету збору інформації журналістом про особу.

… Важко знайти однозначні відповіді на далеко не однозначні питання в рамках одного “круглого” столу. Разом з тим, без пошук відповідей на поступ вперед розраховувати не варто. Експерти констатували, що українське законодавство доволі ліберальне до наших журналістів в питаннях захисту приватного життя. В багатьох країнах, приміром, заборонено публікувати фото без згоди того, хто потрапив на це фото. В Україні ж присутність в публічному місці фактично дає журналістові право знімати вас. Однак, навіть за цих умов, констатували експерти, нашій журналістиці далеко до професіоналізму західної “жовтої” преси. Відтак, на перший план виходять проблеми саморегуляції, етики, мотивації в журналістському середовищі. Одне слово, роботи – почати й закінчити.

Андрій ЛАВРЕНЮК