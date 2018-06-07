Лист Мєдвєдєву

Президенту РФ

Д.А.Мєдвєдєву

Вельмишановний пане Президент!

Ваша адреса - Москва, Кремль, відомий українцям ще з часів п`ятирічок і реального соціалізму. Всі писали і чекали звідти справедливості та милості, оскільки всякі вищі інстанції були скасовані Кремлем.

Слава Богу, ми повернулися до Найвищої Інстанції, перед якою людині, у тому числі і Вам, слід сповідатися. Ми повертаємося до Біблії, де вже на перших сторінках описаний подвійний гріх Каїна: перший – вбивство брата, другий – брехня перед Богом і горде небажання зізнаватися у скоєному.

У своєму посланні Президентові України В.А. Ющенку Ви відмовляєтеся брати участь у поминанні убитих Голодомором. Це прикро, оскільки немає сприятливішого випадку заявити співчуття українському народові від нинішнього Кремля і чітко сказати ту правду, що російський народ не причетний до організації Голодомору, оскільки Сталін з ним не радився, так само як і Гітлер не радився з німецьким народом щодо Голокосту. Більш того, обидва вожді не залишили прямих доказів, тому історія нині оперує показами живих свідків.

Дивує те, що, заперечуючи загальновідому істину, про яку писали вільні журналісти і доносили іноземні консульства ще в 1933 році, про яку написані книги авторитетних дослідників, Ви, по суті, повторюєте сталінську брехню про миттєву політичну кон`юнктуру, про політичну вигоду і навіть про цинічний наклеп.

При цьому Ви говорите про чийсь намір роз`єднати наші народи. Загальновідомо, що об`єднує людей і народи пошана до істини і закону. І взаємне співчуття. У нас є підстави співчувати іншим народам і сподіватися на взаємність. Адже всі ж розуміли, що в основі цифри 91% голосів за незалежність України лежала пам`ять про Голодомор...

Про страждання народів "республік вільних" повинні писати історики. Але сумлінні історики не стануть узагальнювати біди, а чесно збиратимуть і досліджуватимуть факти, слідами яких Україна виявиться вписаною на «чорну дошку».

Сказати істину – це борг перед людством, і культурний світ завжди буде вдячний тим, хто всупереч політичним вигодам, оприлюднив факти про злочини проти людства.

Без цього банку даних, без фундаменту істини, Пане Президент, посткомуністи залишаються банкротами, нащадками моральних банкротів.

З повагою, президент Українського центру Міжнародного Пен-клубу Евген Сверстюк