В Україні затримали ще одного російського опозиціонера

Вінницька правозахисна група повідомляє про затримання співробітниками МВС України в Києві громадянина Російської Федерації Сергія КЛІМОВА, який є активістом забороненої в Росії Націонал-більшовицької партії і активним учасником багатьох ненасильницьких акцій протесту.

За інформацією ВПГ, переданою агентству УНІАН, С.КЛІМОВ перебував в Україні на законних підставах, звернувся до Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців з клопотанням про надання йому правового захисту в набутті статусу біженця в Україні та до Управління міграційної служби у Києві із заявою про надання статусу біженця в Україні.

"За мирну політичну діяльність щодо пана Клімова розпочато кримінальне переслідування та порушено кримінальну справу", - повідомляють правозахисники.

Вінницька правозахисна група нагадує, що за участі міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА на початку 2008 року було здійснено незаконну спробу екстрадиції іншого шукача притулку з РФ Михайла ГАНГАНА, якому згодом було надано статус біженця в Україні.

"Ані Юрій Луценко, ані інші організатори та виконавці спроби незаконної екстрадиції Михайла Гангана досі не покарані", - повідомив координатор ВПГ Дмитро ГРОЙСМАН.

Вінницька правозахисна група заявляє, що існує високий ризик негайної видачі С.КЛІМОВА до Російської Федерації, і вимагає надати цій особі негайну правову допомогу та доступ співробітників Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців.