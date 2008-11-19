Начальник податкової інспекції побив слідчого прокуратури

У Запорізькій області начальник податкової інспекції Заводського району Запоріжжя побив слідчого Запорізької природоохоронної міжрайонної прокуратури.

Як повідомили УНІАН у керівництві прокуратури Запорізької області, інцидент стався в службовому кабінеті начальника податкової інспекції, куди слідчий прокуратури прийшов разом з дільничним у зв`язку з тим, що податківець не з’являвся на допити в прокуратуру, куди неодноразово викликався як свідок у кримінальній справі.

"Під час розмови, що відбулася, представник податкової розлютився і сталося те, що сталося", - розповіли в прокуратурі, відзначивши, що "обійшлося без тяжких тілесних ушкоджень і пошкоджень середньої тяжкості".

Однак, оскільки тілесних ушкоджень було завдано посадовцеві, який був при виконанні службових обов`язків, прокуратура порушила кримінальну справу.

На даний момент матеріали перебувають у провадженні слідчого відділу прокуратури Запорізької області.

Ведеться слідство.