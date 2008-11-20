24 листопада 2008 року в понеділок о 13.00 в приміщенні прес-центру ІА «Укрінформ» (вул. Б. Хмельницького 816) відбудеться прес-конференція «Громадське здоров’я - 2008: доступ до інформації, доступ до ліків, доступ до здоров’я?».

Прес-конференція, організована Академією Української преси та Відкритим Інститутом Громадського здоров’я, проводиться з нагоди оприлюднення результатів незалежного моніторингу стану доступності лікарських засобів в Україні та видання посібника «Журналістське розслідування. Як писати про громадське здоров’я».

У відповідності до даних Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я (ВООЗ) у третини населення земної кулі відсутній гарантований доступ до найбільш необхідних лікарських засобів. На прес-конференції буде вперше оприлюднено Звіт щодо доступності лікарських засобів в Україні, де, в тому числі, розглядається такий важливий компонент як ціноутворення на ліки.

Звіт підсумовує результати моніторингу здійснюваного впродовж року Відкритим Інститутом Громадського здоров’я, що провадився за методологією напрацьованою та апробованою в багатьох країнах ВООЗ та проектом Міжнародні дії на благо здоров’я.

Необхідність дослідження була викликана все більш помітною тенденцією до зменшення доступності лікарських засобів для населенню, яка особливо відчутна в країнах з низьким та середнім рівнем прибутків., до яких належить і Україна.

Збірка матеріалів «Журналістське розслідування. Як писати про громадське здоров’я»: АУП і ВІГЗ під час підготовки посібника виходили з того, що, на їх думку, в сучасній Україні, за винятком роботи ЗМІ, не існує жодного реального механізму поширення достовірної інформації щодо реального стану та практик, властивих для української медицини. Реальна інформація в даному випадку – це така інформація, яка служить підставою для прийняття індивідуальних та колективних рішень щодо згоди на те чи інше лікування, інвестиції в сектор охорони здоров’я, тощо.Таким чином, журналістські розслідування є чи не єдиним способом компенсації дефіциту достовірної інформації про діяльність галузі охорони здоров’я в Україні:

Учасники:

Юхані Гроссманн, Директор проекту «Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні «Гідна Україна»

Валерій Іванов, Президент Академії Української преси

Вікторія Тимошевська, Директор програми «Ініціативи у галузі охорони здоров`я» Міжнародного фонду «Відродження»

Денис Полтавець, експерт Відкритого Інституту Громадського здоров’я

ПРОГРАМА

1. Презентація посібника «Журналістське розслідування. Як писати про громадське здоров’я». Видання: АУП та ВІГЗ

2. Доступність лікарських засобів в Україні:результати незалежного моніторингу

Доповідач: Денис Полтавець, експерт Відкритого Інституту Громадського здоров’я

Контактна особа: Оксана Волошенюк, Директор АУП

Тел:(044) 440-95-35, 80675049802

Електронна пошта: oksana@aup.com.ua