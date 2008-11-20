26 листопада відбудеться сьоме засідання Консультативної ради з питань ювенальної юстиції, яке Інститут законодавства Верховної Ради України проводить спільно з Представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Під час засідання відбудеться презентація діяльності центральних органів виконавчої влади та неурядових організацій України у рамках ряду проектів щодо захисту дітей у контакті із законом. Зокрема, Міністерством юстиції буде представлений проект Національної програми розвитку ювенальної юстиції в Україні. Планується обговорити питання налагодження міжсекторальної співпраці з метою координації дій всіх учасників процесу та окреслити пріоритети спільної роботи у форматі Консультативної ради на 2009 р.

До участі у засіданні запрошені представники комітетів Верховної Ради України, Головного науково-експертного управління Апарату парламенту, центральних органів виконавчої влади України, Верховного Суду України, Генеральної прокуратури України, громадських та міжнародних організацій, наукових установ, засобів масової інформації.

Місце проведення: м. Київ, пров. Несторівський, 4, конференц-зала Інституту законодавства Верховної Ради України (4 поверх), початок реєстрації - 09.30.

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