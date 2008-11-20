20 листопада - Міжнародний день пам`яті трансґендерних людей. Цій даті будуть присвячені покази фільмів-учасників програми "Сонячний зайчик" 38го МКФ "Молодість". Серед них і стрічка «Чуже тіло», реж. Максим Зірін, Росія, 2008.

Найближчий захід за участі "Сонячного зайчика" відбудеться 28 листопада. Фонд ім. Фрідріха Еберта (Регіональне представництво в Україні та Білорусі) запрошує журналістів о 17.30 до Медіа-кіноклубу «На Сіновалі». У неформальній атмосфері, для журналістів і гостей, відбудеться показ фільму-учасника програми «Сонячний зайчик» 38-го МКФ «Молодість»: «Схід/Захід – Секс та політика», реж. Йохен Гік, Німеччина/Росія, 2008.

2006 та 2007 р. спроби проведення гей-парадів у Москві накрилися хвилями насильства. Для багатьох оглядачів ставлення до сексуальних меншин - лакмусовий папірець рівня демократії в Росії. У січні 2007 р. президент Владімір Путін вперше в російській історії зачіпає тему ЛГБТ: він не засуджує дії мера Москви Лужкова, який забороняв заходи, а висловлює свою занепокоєність демографічним майбутнім країни. І слова Путіна, виглядає, лунають з вуст ультра-правих демонстрантів на вулицях. Фільм показує як організаторів Прайдів, так і стратегії виживання більшості російських лесбійок та геїв, у плани яких зовсім не входить боротьба за демократію на вулицях…

До дискусії запрошені: голова журі секції «Сонячний зайчик» Молодості, телеведучий Анатолій Єрема, координатор програми «Сонячний зайчик» Олексій Чащин, Святослав Шеремет – голова ВГО «Гей-Форум України».

Метою медіа-кіноклубу є популяризація демократичних і соціальних цінностей шляхом показу документальних фільмів та проведення публічних дискусій за участи громадсько-активних журналістів та запрошених експертів на важливі соціальні теми, підвищення журналістського інтересу до зазначених тем, наближення представників експертного середовища до медійників та привернення уваги громадськості до світового та українського документального кінематографу.

Медіа-кіноклуб збиратиметься у ресторані «Сіновал» за адресою: вул. Саксаганського, 40

За акредитацією та додатковою інформацією звертайтеся до: Ольги Веснянки, ukrvesna@online.ua, 8 050 334 66 04

Кількість місць для журналістів обмежена. Вхід тільки для акредитованих.