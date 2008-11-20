За три дні ДАІ «настригла» з водіїв майже 5 мільйонів

Сума штрафів за оформленими працівниками Державтоінспекції впродовж 17-19 листопада протоколами склала 4888,79 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

З цієї суми 647,59 тис. грн. виплатять водіїв дорогих автомобілів.

Загалом упродовж трьох діб працівниками ДАІ виявлено 28 тис. 812 порушень Правил дорожнього руху, 17 тис. 687 з яких є грубими. Зокрема, 1 тис. 398 водіїв керували транспортом у нетверезому стані, 53 з них були за кермом престижних іномарок вартістю понад 100 тис. дол.

За три доби працівники ДАІ зафіксували 1 тис. 374 порушення правил обгону (190 – водіями транспортних засобів престижних марок), 1 тис. 119 - проїзду перехресть, 1 тис. 024 випадків проїзду на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника.

Зафіксовано 5 тис. 107 порушень швидкісного режиму, зокрема, у тому числі 848 фактів перевищення швидкості водіями престижних автомобілів. За порушення правил зупинки та стоянки доведеться відповідати 7 тис. 380 водіям, з них 639 – престижних іномарок. Є й ті, «кому дороги замало»: зафіксовано 285 порушень у вигляді проїзду тротуарами чи пішохідними доріжками, 32 – на престижних авто, зазначили в ДЗГ.

Серед задокументованих працівниками ДАІ порушень ПДР за три доби 3 тис. 430 виявлено за допомогою приладів фото- та відеофіксації, зокрема, прилади зафіксували 628 порушень ПДР транспортними засобами престижних марок.

Як повідомляв УНІАН, в Україні набрав чинності Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху».

Цим законом передбачено збільшення розмірів штрафів за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. В середньому штраф за правопорушення становить 85-100 грн. Значно підвищується відповідальність за здійснення грубих порушень Правил дорожнього руху, зокрема, штраф за проїзд на заборонений сигнал світлофора становить 170-204 грн., а за управління транспортним засобом у нетверезому стані – 1360-2550 грн.