Ющенко вважає, що Медведєв принизив мільйони загиблих українців
«Історичне непорозуміння»?
Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає відмову Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА приїхати до Києва на заходи із вшанування жертв Голодомору приниженням мільйонів безвинно загиблих українців.
Як повідомляє прес-служба Президента України, про це він заявив в інтерв’ю іспанській газеті El Pais.
В.ЮЩЕНКО заявив, що не має «великого бажання коментувати» заяву свого російського колеги, який демонструє «неадекватне ставлення до трагедії українського народу», що можна було б пояснити «історичним непорозумінням».
Разом з тим, Президент України наголосив: «Президент Росії принижує мільйони людей, які нині почивають у мирі, невинні убиті, які не зробили нікому нічого» і додав: «Будь-який Президент має зобов`язання і честь відкритися перед своєю історією. Це є елементарною і безумовною етичною нормою».
Як повідомляв УНІАН, 14 листопада Д.МЕДВЕДЄВ заявив, що в Україні голод початку 1930-х років використовують для досягнення скороминущої кон`юнктурної політичної мети, і відмовився взяти участь у заходах з нагоди 75-х роковин Голодомору.