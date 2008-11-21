ЄП проти використання даних авіапасажирів репресивними органами

Європарламент виступає проти використання даних авіапасажирів правоохоронцями.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції Софі Інт ВЕЛД (група ліберальних партій, Нідерланди), схваленій 20 листопада на сесії Європарламенту у Страсбурзі.

“За” проголосували 512 депутатів, проти – 5, утрималися – 19.

Згідно з резолюцією, депутати висловилися проти використання даних авіапасажирів “в репресивних цілях”, оскільки це може суттєво загрожувати приватному життю. Депутати вважають, що запропоновані Єврокомісією заходи не виправдані ні юридично, ні з точки зору ефективності боротьби з тероризмом. Депутати наголосили, що хочуть бачити доказати “корисності” такої системи в ЄС і не голосуватимуть за текст, поки їх зауваження не будуть прийняті до уваги.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада 2007 року Єврокомісія запропонувала пакет пропозицій для посилення боротьби з тероризмом.

Одна з пропозицій полягала у запровадженні нової системи збору даних про пасажирів літаків, що прямують до країн-членів ЄС, або відлітають за межі ЄС, схожу на американську чи канадську системи.

Згідно з цією пропозицією, правоохоронні органи матимуть доступ до даних пасажирів напередодні польоту. Єврокомісія пропонувала встановити 19 категорій даних про пасажирів, обов’язкових для повідомлення авіакомпаніями, серед яких адреси електронної пошти пасажирів, інформація про способи оплати квитка, номери телефонів.

Передбачалося, що ця інформація має надаватися правоохоронцям ЄС за 24 години вильоту літака до європейських аеропортів, і, вдруге – після завершення реєстрації.

США та Канада запровадили систему отримання інформації про пасажирів літаків після терористичного нападу на Нью-Йорк та Вашингтон 11 вересня 2001 року.

Європа також двічі ставала жертвами терористів: в березні 2004 року, коли пролунали вибуху в поїздах поблизу Мадрида, та в липні 2005 року – вибухи в міському транспорті Лондона.