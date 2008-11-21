Кінопоказ та відкрита дискусія в рамках кампанії «16 Днів активізму проти ґендерного насильства»

Кіноклуб Києво-Могилянської Академії та київські активісти Amnesty International запрошують 26 листопада о 18:30 на захід в рамках кампанії «16 Днів активізму проти ґендерного насильства».

Відбудеться: показ документальних фільмів - «Жінки Ліберії: в боротьбі за мир» (AI США, 2008, 20 хв., англ), «Стоп насильство проти жінок у збройних конфліктах» (AI Польща, 2004, 20 хв., англ., субтитри – польською) та «Аміна Лавал» (AI Нідерланди, 2003, 13 хв., англ., субтитри – польською) і відкрита дискусія за участи Софі Енґстром – магістра з ґендерних студій (Ґетеборзький універсітет, Швеція), Марії Алексеєнко - голови ВГО «Жіночий консорціум України» та Тамари Марценюк – соціолога, кафедра соціології НаУКМА.

Ліберія має досвід конфлікту, що тривав від 1989 до 1997 та поновився між 1999 та 2003 роками. За оцінками, кількість жінок та дівчат, що були залучені до військових угруповань, сягала 25-30 тисяч осіб. Більша частина жінок не з власної волі брали участь у конфлікті – їх примусили до цього. Вони обрали військові дії як засіб захисту себе від сексуального насильства, можливість помсти за смерть членів родини, та, у рівній мірі, через заробіток та можливість вижити. Жінки грали ролі командирів, грузчиків, шпигунів, сексуальних рабинь, поварів та матерів. Наслідки злочинів та порушень прав людини, скоєні щодо жінок та дівчат підчас цих конфліктів є жахливими. Багато учасниць досі потерпають фізично та психологічно від наслідків жорстокого та нелюдського поводження під час військових дій. Жінки та дівчата зустрічаються зі значною дискримінацією та несуть важкий тягар наслідків своєї участі у військових діях – небажаність та відчуття своєї бракованості як жінок у суспільстві. (Джерело: Ліберія: Руйнівний процес дискримінації жінок та дівчат, 2008 AI, березень 2008.)

Цього року відзначається вісімнадцята річниця 16 Днів активізму проти ґендерного насильства – міжнародної кампанії, що вперше була організована Жіночим Всесвітнім Інститутом Лідерства у 1991 р., коли було обрано дати: 25 листопада – Міжнародний день подолання насильства щодо жінок, та 10 грудня – Міжнародний день захисту прав людини, з метою символічно наголосити, що насильство проти жінок є порушенням прав людини. Ми закликаємо всіх долучити свій голос до «Петиції для Мільйону Підписів» Жіночого Фонду Розвитку ООН http://www.saynotoviolence.org/index.htm.

ВХІД ВІЛЬНИЙ. вул. Набережно-Хрещатицька 27, кімната 13.

Довідки: Ольга Веснянка 8 0503346604