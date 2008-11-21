Лідер русинського руху заперечує зв`язки з російською розвідкою

Лідер русинського національного руху Димитрій СИДОР подасть до суду на керівника Служби безпеки України Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА, а також на український телеканал ICTV, в ефірі якого той виступав. Про це Д.СИДОР заявив виданню Zaxid.net.

Як повідомлялося, В.НАЛИВАЙЧЕНКО 10 листопада в ефірі ICTV заявив, що Д.СИДОР "пов`язаний із російською розвідкою" і одержав з Росії мільйон рублів. За словами керівника СБУ, русинський рух фінансується з Москви, зокрема, через підтримку русинських шкіл.

Д.СИДОР, який є головою Сойма підкарпатських русинів (народного парламенту) і настоятелем православного храму в Ужгороді (Закарпатська область), назвав слова В.НАЛИВАЙЧЕНКА брехнею.

Лідер русинів також заявив, що розцінює дії СБУ, яка вже кілька разів викликала його на допит, як репресії. Він вкотре повторив, що не вважає себе сепаратистом, а добивається лише створення русинської республіки у складі України.

Як повідомлялося, 25 жовтня 2008 року відбувся Другий Європейський конгрес підкарпатських русинів, на якому було оголошено про "відтворення русинської державності", а саме про надання Закарпатській області України статусу національної автономії русин. Учасники з`їзду вимагали, щоб обласна рада до 1 грудня затвердила їхні вимоги. Інакше Д.СИДОР пообіцяв "знайти інші шляхи, щоб відновити нашу державність".

Правоохоронні органи порушили стосовно лідерів русинського руху кримінальну справу за статтею про посягання на територіальну цілісність України. Ряд політиків заявили, що за виступами русин стоїть Росія, яка прагне дестабілізувати ситуацію в сусідній державі. Інші зв`язали те, що відбувається в Закарпатті, з діяльністю глави президентського Секретаріату Віктора БАЛОГИ. За цією версією, В.БАЛОГА, що має вплив на русинський рух, використовує загрозу сепаратизму для впливу на Віктора ЮЩЕНКА, зазначає Лента.ру.

Згідно з даними перепису 2001 року, в області русинами себе назвали 10 тисяч чоловік.

7 березня 2007 року на сесії депутати Закарпатської облради ухвалили рішення визнати національність "русин" на території області і внести її у перелік національностей регіону.