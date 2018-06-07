У Севастополі розгорається скандал довкола української школи

Дві гілки севастопольської влади – міська рада і міськдержадміністрація – влаштували публічне з`ясування стосунків навколо будівництва української школи. Масла у вогонь підливає громадський комітет «Український Севастополь»…

Українську школу-колегіум хочуть побудувати на березі бухти Кругла (Омега). Вже підготовлено проектно-кошторисну документацію, але саме будівництво до останнього часу не профінансовано, говорить координатор ГК «Український Севастополь» Микола Владзімірський.

З держбюджету на будівництво школи-колегіуму до кінця року виділено 5 млн. грн. Водночас, як стверджує Владзімірський, на рівні 20% фінансування будівництва має здійснюватися за рахунок місцевого бюджету. Виконавча влада Севастополя пропонувала міськраді профінансувати будівництво школи-колегіуму двома частинами, по 500 тис. грн. Але, стверджує «Український Севастополь», міськрада на українську школу грошей не дає. Громадський комітет побачив у цьому «антидержавну, сепаратистську, антиукраїнську та українофобську» орієнтацію міськради.

Критикує міськраду і голова міськдержадміністрації Сергій Куніцин.

- Невже нам ще одна школа в місті не потрібна? 20 років жодної школи в місті не будували. Жодної! Хай до цієї школи підуть ті діти, які хочуть українською мовою вивчати всі предмети, - сказав керівник МДА Севастополя - Ми просили уряд, Президента, щоб у Севастополі, за прикладом Сімферополя, де свого часу було побудовано прекрасну гімназію, було побудовано школу-колегіум...

Куніцин говорить: 5 млн. грн. із держбюджету лежать вже два місяці, але почати будівництво не можливо - міськрада відмовляє в співфінансуванні.

- У нас вже два місяці лежать 5 млн. грн. із держбюджету. Не можемо почати будівництво, тому що третій місяць поспіль міськрада відмовляє в співфінансуванні. Якщо об`єкт йде по співфінансуванню, тобто, з двох джерел, 500 тис. грн. має дати місто, - заявив голова адміністрації Севастополя.

Зі свого боку глава міськради, «регіонал» Валерій Саратов запевняє: ніякої політики у цьому питанні немає, а депутатів даремно критикують.

- Міськрада вітає будівництво в Севастополі будь-якої школи! Будь то українська, єврейська, вірменська, - сказав Саратов.

Він додав: депутати міськради можуть виділити кошти на українську школу, але хай спочатку міськдержадміністрація відзвітує за те, що виділялося раніше.

У грудні адміністрація Севастополя знову виноситиме на сесію міськради питання про будівництво школи, попередив Куніцин.

Нагадаємо: указ про деякі заходи щодо розвитку гуманітарної сфери в АР Крим і Севастополі, який, зокрема, передбачає будівництво загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання в Ялті, Алушті та Севастополі, Президент України Віктор Ющенко підписав рік тому. Чи дійде український вітер змін до Севастополя?

УНІАН-Крим