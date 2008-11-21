Справу про смерть 2-річної дитини з вини лікаря передали до суду

Прокуратура Рівненської області затвердила обвинувальний вирок у кримінальній справі, порушеній проти колишнього лікаря неврологічного відділення однієї з лікарень обласного центру за фактом неналежного виконання ним професійних обов’язків, що спричинило смерть дворічної дитини.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-служби прокуратури області, досудовим слідством встановлено, що лікар не забезпечив в повному обсязі проведення клініко-лабораторного обстеження хворої дитини, яку було доставлено у відділення лікарні.

Зокрема, лікарю інкримінується, що він не прийняв рішення про госпіталізацію дитини та незаконно призначив лікування медичними препаратами, що протипоказані дітям до 6 років.

Встановлено, що внаслідок його несумлінного і недбалого ставлення до своїх професійних обов’язків дитина померла.

Cправу скеровано до суду для розгляду по суті.