ЄК та Рада Європи дадуть Україні 6 млн. євро на судову реформу

До 2010 року Європейська комісія і Рада Європи виділять 6 млн. євро на реформування судової системи України.

Як передає кореспондент УНІАН, зазначені кошти європейські інституції спрямовують на реалізацію презентованої сьогодні у Києві спільної програми “Прозорість і ефективність судової системи України”.

За словами представника керівника Програм зовнішньої допомоги Представництва Єврокомісії в Україні Лаури ГАРАНЯНІ, проект спрямований на проведення в Україні реформи судоустрою.

Загальна мета програми полягає в наданні допомоги в формуванні незалежної, ефективної та професійної судової влади в України і створення гарантій перетворення судової системи держави на прозору, справедливу і доступну для всіх громадян.

Як наголосила голова Вищої ради юстиції (саме ця установа є головним партнером з української сторони у реалізації програми) Лідія ІЗОВІТОВА, сьогодні в Україні питання доступу громадян, юридичних осіб до органів правосуддя насправді є дуже актуальним.

“Громадяни вимушені простоювати у чергах, щоб дізнатися, як розглядаються їхні скарги чи заяви. Нарешті, завдяки цій програмі будуть комп’ютеризовані суди, щоб кожен громадянин міг найбільш зручно дізнатися, на якій стадії є його позов, заяви чи скарга, а також, які дії здійснив суддя у процесі розгляду справи, які процесуальні документи вже винесені і який їхній зміст”, - підкреслила керівник ВРЮ.

Вона також висловила сподівання, що завдяки програмі “Прозорість і ефективність судової системи України” в державі нарешті буде знищене “таке ганебне явища як рейдерство”.

Адже, на думку Л.ІЗОВІТОВОЇ, створена в Україні на кошти європейських інституцій комп’ютеризована система доступу до текстів судових рішень дозволить різним судам кваліфікованіше вирішувати спори між суб’єктами.

“Це унеможливить існування декількох рішень різних судів з різних регіонів у одній справі”, - зазначила Л.ІЗОВІТОВА.