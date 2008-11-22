В Україні створять нацкомісію із запобігання тортурам

В Україні планується створити Національну комісію із запобігання тортурам.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, про це було заявлено у ході засідання «круглого столу» щодо питань, пов’язаних зі створенням превентивного механізму запобігання катуванням та іншим жорстоким, нелюдським або таким, що принижують гідність, видам поводження та покарання в Україні.

За інформацією Мін`юсту, у ході «круглого столу» відбулося обговорення шляхів реалізації зобов’язань України щодо створення превентивного механізму для запобігання катуванням. Відповідні зобов’язання було взято державою внаслідок ратифікації Україною Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання.

Як було зазначено у ході засідання, на сьогодні Міністерством юстиції розробляється проект закону, який передбачає запровадження в Україні превентивних механізмів із запобігання катуванням. Серед іншого, законопроект передбачатиме створення спеціального державного органу, що здійснюватиме контроль над установами виконання покарань (на сьогодні в Україні налічується близько 1,5 тисячі пенітенціарних установ та спеціальних закладів).

Захід відбувся за участю фахівців Мін’юсту, МВС, Державного департаменту з питань виконання покарань, секретаріатів Уповноваженого з прав людини Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, а також громадських організацій.

Наступне засідання «круглого столу», на якому будуть надані пропозиції до вказаного законопроекту від зацікавлених органів влади та громадських організацій, планується провести у грудні поточного року.