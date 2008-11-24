Проект ”Діти емігрантів про себе”
27 листопада у Львові стартує проект "Діти емігрантів про себе".
Ініціатор проекту – Міжнародний інститут освіти, культури та зв`язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка» (МІОК).
Фінансову підтримку надає благодійний фонд Арсенія Яценюка «Open Ukraine».
Мета проекту – через обговорення книги «Діти емігрантів про себе» привернути увагу владних структур і широкої громадськості до проблем, пов`язаних з трудовою міграцією українців.
Проект передбачає:
· видання творів дітей емігрантів, які взяли участь у конкурсі «Діти емігрантів про себе», та мистецьких плакатів «Щедре українське серце – Україні і світу!»;
· проведення круглих столів на тему «Новітня еміграція: проблеми соціального і національного сирітства» у Львові (27.11.08; див. Програму круглого столу), Києві (10.12.08), Тернополі, Ужгороді, Івано-Франківську, Харкові, Донецьку та Одесі.
27 листопада у Залі Львівської обласної держадміністрації (вул. Винниченка, 18; кім. 257) в рамках проекту Міжнародного інституту освіти, культури та зв`язків з діаспорою «ДІТИ ЕМІГРАНТІВ ПРО СЕБЕ» за фінансової підтримки Фонду «Open Ukraine» відбудеться перший Круглий стіл на тему «Новітня еміграція: проблеми соціального і національного сирітства».
У програмі Круглого столу:
1. Презентація видання «Діти емігрантів про себе»
2. Презентація мистецьких плакатів «Щедре українське серце – Україні і Світу!»
3. Виступи учасників і обговорення теми «Новітня еміграція: проблеми соціального і національного сирітства»
4. Погодження і прийняття документів Круглого столу.
Теми до дискусії:
· Сучасна українська еміграція та її виклики;
· Соціальне і національне сирітство як наслідок еміграції;
· Психо-емоційний стан і соціальний статус дітей емігрантів;
· Морально-етичні та духовно-релігійні проблеми дітей емігрантів;
· Проблеми адаптації дітей українських емігрантів у чужорідне середовище та збереження їх національної ідентичності;
· Демографічні проблеми: питання повернення і збереження інтелектуального і творчого ресурсу України.
Реєстрація учасників – 13.30-14.00
Робота Круглого столу – 14.00-18.00
До участі у Круглому столі запрошуються усі зацікавлені і небайдужі до зазначених проблем, зокрема представники громадських організацій та ЗМІ.