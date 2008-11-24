Міжнародний молодіжний обмін «Схід/Захід — від конфлікту до взаємоповаги»

Оголошується набір учасників міжнародного молодіжного обміну, який відбудеться в лютому 2009 року біля м. Хіршлух, Німеччина. Протягом 10 днів 40 молодих людей із чотирьох європейських країн — Німеччини, України, Польщі та Росії — будуть працювати над темою «Схід/Захід — від конфлікту до взаємоповаги» в рамках проекту, підтриманого програмою ЄС «Молодь в дії».

Учасники з`ясовуватимуть, звідки береться протиставлення сходу та заходу всередині однієї країни та між європейськими народами. Причини виникнення стереотипів розглядатимуть і в історичному контексті. Одноденна екскурсія в Берлін — місто, яке майже протягом півстоліття було символом поділу світу на схід та захід, — допоможе осягнути масштаби та наслідки такого протистояння.

Крім дискусій та презентацій, методами, які учасники будуть використовувати задля вираження свого ставлення до теми проекту, а також задля пошуку спільного рішення, стануть театр та фотографія. Навчати цим видам мистецтва будуть професійні викладачі.

Результатами стануть театральна вистава та фотовиставка, які будуть презентовані місцевій громаді наприкінці проекту. Також у програмі обміну — національні вечори, спортивні змагання, екскурсії та інші культурні заходи.

Вимоги до учасників проекту:

20-25 років;

Можливість спілкуватися англійською;

Зацікавленість у темі проекту;

Активність, енергійність, креативність;

Відкритість до міжкулькурного спілкування та співпраці.

Організатори покривають учасникам проживання, харчування, витрати на заходи проекту, вартість візових послуг, а також 70% вартості проїзду.

Для участі у проекті надсилайте не пізніше 28 листопада заповнену анкету учасника за електронною адресою info@eu.sumy.ua (тема листа — «East-West application»). У зв`язку з тим, що кількість учасників обмежена, організатори будуть звертати увагу на дату отримання анкети.

Партнери із України — СМГО «Центр європейських ініціатив».