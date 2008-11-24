Моніторинг районних судів Львівської області

...Переважна більшість наших співвітчизників переконані, що суди – це закрита, каральна, корумпована інституція, справжня terra incognita. Таку думку мають навіть і ті, які жодного разу не побували у суді і не знають, де вони знаходяться. А що є невідомим – завжди вважається страшним…

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А що Ви знаєте про суди Львівщини? Чи вірите Ви, що може громадськість та прості громадяни вплинути на те, щоб покращити роботу судів? Чи зручними є будівля, графіки роботи та чи сприяють працівники суду громадянам? Що думають про це ті, що користуються послугами суду?

Центр громадської адвокатури у рамках громадського дослідження судів запрошує активістів, які готові присвятити свій час на користь покращення діяльності судів на Львівщині та взяти участь у цікавих громадських заходах.

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Завдяки програмі учасники мають змогу:

- пройти курс ознайомлення із судами: дізнатись про роботу суду, відвідати суди, побачити як вони працюють, взяти участь у слуханні судових засідань,

- взяти участь в навчаннях, провести спостереження за функціонуванням судів, опитування учасників судових засідань тощо,

- дізнатися як громадські організації та прості громадяни можуть впливати на покращення діяльності судів,

- покращити роботу судів у своїй області,

- дізнатись як звернутись до суду та захищати свої права,

- долучитись до заходів програми, колективу організації, інших цікавих проектів, громадської діяльності, познайомитись із відомими у громадському русі представниками, реалізовувати свої проекти.

Для участі у програмі та у першому ознайомчому навчальному тренінгу учасникам

слід подати анкету, яка є у додатку чи отримати її за контактами: Артем

Ярмола, тел. 275 -22-98, моб. 80977651250, court@lawngo.net.

Анкету можна вислати на скриньку програми або подати до офісу організації: м.

Львів вул. Ставропігійська 11 оф. 3.

Анкети приймаються до 26 листопада включно.