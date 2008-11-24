Українським законам зроблять тест на корупційність

12:23, 24 листопада 2008
Права людини
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В рамках проекту Ради Європи та Єврокомісії

У 2009 році, в рамках європейського проекту „Підтримка належного урядування: проект проти корупції в Україні” (UPAC), планується провести експертні дослідження законодавства України на наявність корупційних чинників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, про це йшлося в ході засідання Kepiвнoї групи з реалізації проекту UPAC у Києві.

Так, наступного року передбачається провести дослідження щодо відповідності законодавства України Конвенції ООН проти корупції. Планується також системне дослідження законодавства щодо ризиків корупції у державному управлінні та судовій системі, а також дослідження ризиків корупції в системі органів, відповідальних за переслідування кримінальних правопорушень.

Як наголошувалося у ході засідання, метою проекту UPAC є надання допомоги Україні у наближенні та гармонізації її антикорупційної законодавчої бази до європейських та міжнародних стандартів i правових інструментів, зокрема тих, що викладені в Кримінальній та Цивільній конвенціях Ради Європи проти корупції”, a також Конвенції ООН проти корупції.

Проект „Підтримка належного урядування: проект проти корупції в Україні” (UPAC) було започатковано 2006 року Радою Європи та Європейською Комісією. У рамках цього трирічного проекту міжнародної технічної допомоги, що здійснюється Радою Європи у тісному партнерстві з Міністерством юстиції України та з іншими зацікавленими державними установами, передбачається реалізувати заходи, які сприятимуть посиленню доброчесності, запобіганню корупції в українському суспільстві та зменшать корупційні ризики серед державних службовців, в судах, прокуратурі та органах внутрішніх справ.

До складу Kepiвної групи, що створена в рамках проекту, входять представники Міністерства юстиції, апарату Ради національної безпеки i оборони, Секретаріату Президента України, апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету міністрів України, Вищої ради юстиції, Верховного Суду України, Генеральної прокуратури України, Рахункової палати тощо.

 

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