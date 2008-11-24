Біля Посольства України в Москві затримали 5 членів руху ”Наші”

П`ять чоловік з числа активістів руху "Наші" було затримано сьогодні в Москві під час несанкціонованого мітингу біля Посольства України, передає Лента.ру.

За інформацією представників столичних правоохоронних органів, усі затримані були доставлені до ВВС "Пресненський". Їм будуть пред`явлені звинувачення в адміністративному правопорушенні - організації несанкціонованого мітингу. В акції біля українського посольства брало участь не менше 70 чоловік.

"Наші" протестували проти затримання семи організаторів акції, що пройшла 22 листопада в Києві: активісти намагалися провести в українській столиці фотовиставку, присвячену подіям у Південній Осетії у серпні 2008 року. Слід зазначити, що через три години затриманих відпустили, проте керівник моніторингової групи руху Костянтин ГОЛОСКОКОВ стверджує, що це відбулося лише після втручання членів російського та українського парламентів.

Як уточнюється на сайті руху, виставка називалася "Ющенко - співавтор геноциду осетинського народу". "Наші" визнали затримання комісарів руху незаконним.

За словами одного з активістів руху "Наші", депутат Верховної Ради України Юрій МІРОШНИЧЕНКО вже звернувся в Службу безпеки України з проханням провести розслідування дій співробітників міліції, які затримали членів руху в Києві.