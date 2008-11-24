Чернівецьку міліцію звинувачують у «геноциді грузинського народу»

У карцері Чернівецького СІЗО покінчив життя самогубством громадянин Грузії. Його родичі, а також близькі інших заарештованих грузинів, звинувачують чернівецьку міліцію у «геноциді проти грузинського народу». Для з`ясування ситуації в Чернівці прибув консул Грузії в Україні.30-річний громадянин Грузії Арчіл Іобідзе повісився в суботу, 15 листопада, зробивши петлю із карцерної куртки, яку він прив`язав до решітки лампи освітлення.

Іобідзе інкримінували вчинення ряду пограбувань у складі злочинного угруповання, а також вживання наркотиків.

Як повідомив начальник Чернівецького слідчого ізолятора Микола Онуфрійчук, Арчіл Іобідзе за п`ять місяців перебування в СІЗО шість разів допустив порушення режиму утримання, чотири рази йому оголошували догану і двічі переводили в карцер - на сім і на десять діб. Під час другого відбуття покарання у карцері він здійснив акт суїциду. Тіло загиблого передали на судмедекспертизу. Крім того, своє розслідування цього факту розпочала прокуратура.

Сьогодні в Чернівецькому СІЗО перебувають ще 12 громадян Грузії, які проходять за різними кримінальним статтями.

Арештанти та їх родичі заявили про те, що в Чернівецькій області "міліція свідомо організовує геноцид грузинського народу". Для з`ясування ситуації у Чернівці прибув консул Грузії в Україні Теймураз Нішніанідзе.

Родичі померлого Арчіла Іобідзе переконані, що він зважився на такий крок через тиск міліціонерів. Про це, на їхню думку, свідчить текст передсмертного послання, написаного на стінах карцеру.

У зв`язку із цим, родичі Іобідзе звернулися до правозахисника Ігоря Поваренка із заявою, у якій йдеться про те, що "міліція на Буковині свідомо організовує геноцид грузинського народу".

Консул Грузії в Україні Теймураз Нішніанідзе попросив керівництво СІЗО про зустріч віч-на-віч із громадянами Грузії, які перебувають і слідчому ізоляторі. У відповідь, йому запропонували провести зустріч у присутності слідчого і перекладача, що, на думку консула, є порушенням міжнародної конвенції.

Теймураз Нішніанідзе вимагатиме, щоб Генпрокуратура України і Міністерство внутрішніх справ перевірили законність затримання та перебування в Чернівецькому СІЗО громадян Грузії.

Нагадаємо, у 2007 році в Лук`янівському СІЗО Києва здійснено два самогубства і два навмисних убивства, а також трапилося кілька смертельних випадків.

Кореспондент