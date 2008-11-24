Заробітчанство в Італії зараховуватимуть до загального стажу

Україна та Італія досягли принципової домовленості стосовно включення до проекту двосторонньої Угоди у сфері трудової міграції положень про зарахування страхового стажу, набутого громадянами України під час роботи в Італії, при визначенні права на допомогу (пенсію). Це зроблено на пропозицію української сторони, повідомив журналістам сьогодні на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, він уточнив, що такої домовленості було досягнуто в ході україно-італійських переговорів з консульсько-правових питань, які відбулися в Києві 17-18 листопада.

Крім того, за його словами, в результаті переговорів від італійської сторони отримано чіткий сигнал щодо підтримки України у подальшому просуванні переговорів про безвізовий режим з Європейським Союзом, які було офіційно започатковано у Брюсселі 29 жовтня.

Делегації також обговорили стан виконання угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз.

Відзначаючи позитивні тенденції щодо зменшення останнім часом кількості скарг від українських громадян на процедуру оформлення або необгрунтовні відмови у видачі віз Посольством Італії в Києві, українська сторона водночас наголосила на необхідності суворого дотримання італійською стороною положень угоди. У зв’язку з цим італійській делегації було передано пам’ятну записку стосовно найбільш характерних порушень угоди, сказав В.КИРИЛИЧ.