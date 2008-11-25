У Білорусі дозволили друкувати і розповсюджувати дві незалежні газети

Ідучи назустріч європейським організаціям, стурбованим станом свободи слова в Білорусі, тамтешня влада дозволила друкувати та розповсюджувати дві незалежні газети – «Народная воля» та «Наша ніва». Про це повідомляє сайт «Нашай нівы».

«Народная воля» виходитиме двічі на тиждень, у вівторок і п’ятницю, а в майбутньому може перейти у щоденний режим. Білоруський дім друку – державна установа, що займається тиражуванням друкованих ЗМІ – вже підкоригував графік своєї роботи з урахуванням випуску «Народнай волі». «Наша Ніва» і раніше друкувалась на території Білорусі, проте не могла легально розповсюджуватись.

Адміністрація президента Білорусі повідомила редакції цих видань про те, що проблеми їх розповсюдження можуть бути вирішені. Поки що невідомо, коли видання повернуться в мережі розповсюдження преси; ведуться переговори з підприємствами-розповсюджувачами. Видання також повернуться у передплатний каталог підприємства «Белпочта».

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