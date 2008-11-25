Кримський парламент шукає відповіді на ситуацію з російськими телеканалами

Верховна Ради Автономної Республіки Крим просить Конституційний Суд України розтлумачити статті Закону України «Про телебачення і радіомовлення» щодо ретрансляції зарубіжних телеканалів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Конституційного Суду України, 24 листопада до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо відповідності Конституції України (конституційності) частин першої, другої статті 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» від 21 грудня 1993 року № 3759 — ХII.

Згідно з Регламентом Конституційного Суду України, конституційне подання передано на вивчення до Секретаріату КСУ.

Як повідомлялося, частини перша, друга статті 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» визначають, що ретрансляція телерадіопрограм та передач, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення, на території України не обмежується. Порядок ретрансляції регулюється цим Законом.

Суб`єкт господарювання, який перебуває під юрисдикцією України, має на меті здійснювати ретрансляцію і отримав на це дозвіл від правовласника (виробника), який не підпадає під юрисдикцію країни, що входить до Європейського Союзу, або країни, яка ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, зобов`язаний адаптувати зміст призначених для ретрансляції програм до вимог законодавства України.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада набрало чинності рішення Національної ради України з телебачення та радіомовлення, яке зобов`язує провайдерів кабельного телебачення країни вилучити з переліку програмних продуктів неадаптовані до українського законодавства телепрограми, зокрема російські.

Перший заступник голови Нацради Ігор КУРУС заявив, що дії Національної ради з телебачення і радіомовлення стосуються всіх телеканалів, які транслюють свої програми не з країн Європейського Союзу і не ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення. За словами І.КУРУСА, Нацрада наполягає на приведенні програм у відповідність зі стандартами Європейської конвенції, а також з вимогами українського законодавства, зокрема, законам України «Про телебачення і радіомовлення», «Про суспільну мораль», «Про рекламу».