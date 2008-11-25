Журналістові ”Львівської газети” погрожують

Редакція „Львівської газети Вісника міста” звернулася до прокурора області Олексія Баганця та начальника УСБУ у Львівській області Анатолія Матіоса з проханням захистити їхнього журналіста від фізичної розправи.

Заяву подаємо повнотекстово:

"У номері за 20 листопада „Газета” надрукувала матеріал під назвою „Чи можна вірити медичним лабораторіям?”. У ньому ішлося про якість аналізів, що їх роблять у медичних лабораторіях Львова. Зокрема розповідалося, як з метою експерименту журналіст „ЛГ” Ірина Березовська здала на аналіз замість сечі чай мате. Отримані із двох лабораторій висновки заскочили і редакцію, і фахівця, який ознайомився із результатами аналізів, написаних, образно кажучи, зі стелі. В обох випадках чай описали як сечу людини.

Відразу після виходу публікації в автора статті почалися неприємності. Спочатку їй телефонували і переконували, що вона не мала права друкувати такий матеріал. А кола вона ввечері поверталася з роботи додому, вже в маршрутці, на очах у пасажирів, якийсь незнайомець спробував залізти їй до кишень. Разом із ним було ще двоє приятелів.

Вони переслідували працівницю „Газети” навіть тоді, коли та вискочила з автобуса. Один із переслідувачів гукав: „Тепер ми знаємо, де живе журналістка „Львівської газети”. Ці слова свідчать, що згадані особи не були звичайними хуліганами. Того вечора журналістка врятувалася втечею. Вона не хотіла звертатися за допомогою до правоохоронних органів, сподіваючись, що трапилося якесь непорозуміння, і що якщо публікація про злополучні аналізи когось не влаштовує, то для цього є інші способи з’ясувати істину.

Однак учора до головного редактора „Газети” зателефонувала розлючена жінка, що назвалася працівницею однією із згаданих у публікації поліклінік, і зажадала негайної зустрічі із журналісткою. „Як вона могла таке написати? Чому вона не порадилася із керівництвом поліклініки? - кричала наша співрозмовниця - Або вона прийде до нас, або ж ми знайдемо її навіть вдома”. На прохання назватися жінка не зреагувала і кинула слухавку.

Як бачимо, подальший перебіг подій стає не прогнозованим, а журналістові Ірині Березовській загрожує фізична розправа.

Тому редакція „Газети” публічно звертається до прокурора області п. Олексія Баганця та начальника УСБУ у Львівській області п Анатолія Матіоса з вимогою втрутитися у конфлікт і, згідно чинного законодавства, притягнути до відповідальності осіб, які чинять брутальний тиск на співробітника нашої редакції Ірину Березовську та на газету загалом".

Zaxid.Net