Українець у Мадриді подав до суду на роботодавця

Житель Львівської області подав у Мадридський суд на свого роботодавця, котрий відмовляється виплачувати українцеві законну зарплату. Як стало відомо, житель Яворівського району Львівської області Євгеній О. уже кілька років підряд легально працює в Іспанії.

"Останнім часом чимало іспанських власників фірм не виплачують українським працівникам гроші," - заявив ошуканий українець.

Після того як хазяїн будівельної фірми, на якій працював українець, не виплатив зарплату Євгеній О. звернувся до суду.

"Власник перекупив його адвоката. І той не прийшов на судове засідання. Тепер я змушений подати ще один позов" - повідомив постраждалий українець.

Зараз українець повернувся додому, щоб оформити документи для будування житла й вилікувати хребет, пошкоджений на будівництві за кордоном.

"Грошей хазяїнові не подарую, але й з Іспанії додому назавжди не повернуся. Тому що у Львівській області нема роботи. Я вже витратив в Україні на хабарі за документи на дім стільки грошей, що тепер потрібно заробити втрачене на будівництвах в Іспанії", - поділився проблемами заробітчанин.

Кореспондент