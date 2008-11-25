Кримські татари створять федерацію ”Куреш”

Федерацію кримськотатарської національної боротьби «Куреш» планується створити в Криму.

Про це йшлося під час зустрічі керівництва кримськотатарського Меджлісу із спортсменами-борцями, повідомляє прес-служба Меджлісу.

Засновницька конференція спортсменів, на якій планується створити федерацію, намічена на 19 грудня 2008 року.

Головою оргкомітету з підготовки і проведення засновницької конференції обраний Джафер БЕКІРОВ, його заступниками - Ягъяев СЕЙДАМЕТ та Алі ХАМЗІН.

«Меджліс кримськотатарського народу максимально сприятиме в реалізації всіх ваших зусиль, направлених на відродження традиційних видів спорту нашого народу», - сказав лідер Меджлісу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ.