Кримські татари створять федерацію ”Куреш”
10:52, 25 листопада 2008Права людини
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Меджліс сприятиме
Федерацію кримськотатарської національної боротьби «Куреш» планується створити в Криму.
Про це йшлося під час зустрічі керівництва кримськотатарського Меджлісу із спортсменами-борцями, повідомляє прес-служба Меджлісу.
Засновницька конференція спортсменів, на якій планується створити федерацію, намічена на 19 грудня 2008 року.
Головою оргкомітету з підготовки і проведення засновницької конференції обраний Джафер БЕКІРОВ, його заступниками - Ягъяев СЕЙДАМЕТ та Алі ХАМЗІН.
«Меджліс кримськотатарського народу максимально сприятиме в реалізації всіх ваших зусиль, направлених на відродження традиційних видів спорту нашого народу», - сказав лідер Меджлісу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ.
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