8-10 грудня у Міжнародному виставковому центрі (Київ, Броварський пр-т, 15) пройде Форум «Правники–суспільству». Під час Форуму пропонуються різноманітні заходи. Зокрема юридичні фірми, юридичні клініки навчальних закладів нададуть безкоштовні юридичні консультації.

Для того, щоб стати учасником форуму і представити юридичну фірму, юридичну клініку, орган державної влади - треба зареєструватися до 1 грудня.

Одне із завдань форуму – продемонструвати українському суспільству ринок юридичних послуг в Україні, сприяти його цивілізованому становленню та соціальному спрямуванню.

Нещодавно анонсований «Тиждень права» вже підтримали провідні юридичні фірми України, з-поміж – ЮФ «Василь Кісіль і Партнери», ЮФ «Саєнко Харенко», АО «Головань і Партнери», ПФ «Юріс», «Юридична консультація Братів Коваленків», ЮФ «Астерс», АК «Василик & Євстігнєєв», «Міжнародна юридична служба», а також участю – чимало інших правничих громад юридичних фірм і організацій.

Контакти:

В`ячеслав (Славік) Бігун (голова Ради, оргкомітету, тел.: 8 067 962 4598, е-пошта: krmjua@gmail.com)

Леся Коваленко (заступник голови Ради, уповноважений координатор Тижня права, тел.: (044) 594 0307, е-пошта: krmjua@gmail.com)

Віктор Музика (уповноважений Радою організатор Форуму від ВК «Планета-Експо», тел.: 8 050 310 44 69, е-пошта: info_u@ukr.net)

Програма заходів - тут