Охоронець Філі Кіркорова: «Вилазь, суко, я тут тебе і порішу»

Чотири роки без публічного мату на адресу журналіста – це занадто тяжко для Народного артиста України, кучерявого танцюючого красеня – такого солоденького, блискучого та яскравого, що аж сліпить очі... І цей наш “Зайка”, наша “бабушка” (саме бабусю грає Філіп Кіркоров у новорічному мюзиклі “Червоний Капелюшок”, який зараз знімає один український телеканал) знову оскандалився.

Нагадаємо, що найбільший скандал, пов’язаний з кіркоровським хамством (на адресу журналістки з російського міста Ростов-на-Дону), відбувся у 2004 році. Тоді на прес-конференції Філя заявив журналістці, що йому не подобається “її кофтинка, її сіськи” і скомандував, аби вона пішла з залу геть. Це й не дивно, адже, подейкують, чоловічі торси до душі знаменитій “Зайці” значно більше, ніж жіночі. Тоді скандал набув неабиякого розголосу, Раймонд Паулс та Ігор Крутой радили Філі піти зі сцени. “Зайку” засуджували всі, окрім колег від цеху. Філя на кілька місяців зник. Казали, що він зайнявся східною філософією, а потім знову з’явився, дав публічне інтерв’ю, сказав, що він усе переосмислив і навіть вдячний долі за той інцидент.

Якщо це й правда, то запасу медитацій та саморозвитку вистачило “Зайці” ненадовго. І навіть звання Народного артиста України, яке йому присвоїв наш Президент теж не допомогло. У Києві Філю поперло. Два його бодігарди побили українського фотографа та обклали матом журналістку.

Ми зателефонували фотографові Дмитру Купріяну послухати його версію подій.

Українське видання, для якого знімав Купріянов, фотографувало робочі моменти згаданого мюзиклу. За словами Дмитра, вони вже відзняли Лайму Вайкуле, Потапа та Настю Каменських, гурт «Алібі» та інших артистів.

– Але нам одразу заборонили знімати Кіркорова, мовляв, він забобонний і не любить, аби його новий образ з’явився на фото швидше, ніж вийде фільм на екрани. Нас узагалі спочатку тримали за дверима, аби ми взагалі не побачили Кірковрова, – розповів Дмитро. – Проте нам його вдалося побачити через шпарину у дверях. У мюзиклі він виконує роль бабусі. У нього був довгий різнокольоровий смугастий сарафан і довге волосся, чорні окуляри та капелюх... Уже була десята вечора, ми збиралися їхати додому, викликали таксі. Я стояв майже при вході павільйону, тут виходить Кіркоров, я націлюю камеру на його обличчя... Тут я бачу, що до мене біжить охоронець з наміром мене «розцілувати». Я не встиг зняти Кіркорова... Побачивши розлюченого охоронця, я почав від нього втікати. На вулиці мене чекало таксі, погоня припинилася, я розслабився. У таксі я чекав на свою колегу... Хтось підійшов до машини, я спочатку не зрозумів, хто саме. Виявилося, один з охоронців. Він відчинив двері машини й наказав витягувати мене другому охоронцю, сам тягнув однією рукою за рюкзак, а другою – бив в обличчя. “Вилазь, суко, я тут тебе і порішу”, – просичав він. Він ударив мене тричі... Потім з’ясувалося, що в мене побої середньої важкості... Далі підбігла журналістка, почала на камеру все це знімати, охоронець наказав їй усе стерти. Мене з машини йому таки не вдалося витягнути, але вони забрали фотоапарат. Охоронець заявив, що якщо я хочу отримати камеру назад, то маю прийти на прохідну. Я зателефонував редакторові, розповів ситуацію, і керівництво викликало міліцію. Десь через десять хвилин ми з машини побачили, що з павільйону виходять охоронці. Водій машини злякався, що нас знову йдуть бити... Ми поїхали в міліцію – у Деснянське районне управління столиці. Там я написав заяву, а міліціонерам передзвонили, сказали, що на студії вже працює слідча група.

Ми повернулися на студію – Кіото, 27, – де й відбувалися зйомки, там складали протокол. Кіркорова українська міліція теж хотіла допитати, але він не дався, послав міліцію... Також крив журналістку триповерховим матом, казав, що він її «порішить», якщо про цей інцидент вийде хоч якась інформація.

Післямова

Казали, що колишня “дружина” Філіпа Кіркорова – Алла Пугачова – теж могла “по матушці” послати організаторів концертів та співробітників готелів. Але відвертих образ на адресу журналістів з її боку ніколи не було. Пам’ятаю, як один київський фотограф, намагався зробити “заборонену” зйомку під час її концерту в Києві. Тоді бодігард співачки просто професійно відтиснув фотографа, став перед об’єктивом – і жодних скандалів.

Очевидно, досвід колишньої дружини, так само як і мистецтво медитацій, – це надто складно для цього ходячого феєрверка. У нього навіть скандалити зі смаком не виходить. “Де, ті халдеї? – капризно запитував свого часу “Зайка”, коли йому в аеропорту Києва подали не ту марку машини”.

Утім, поспівчуваємо Філі... Він на цих зйомках, мабуть, дуже полюбив своє смугасте плаття “бабушки”, хотів усім нам зробити новорічний сюрприз, щоб ми на Новий рік побачили його вбрання, окуляри, капелюшок – і всі оцінили, який він веселий “зайка”. А так сюрпризу не вийшло... І як тут не послати тих негідників? Самі винуваті.

Оксана Климончук, Маша Міщенко