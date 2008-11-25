Сьогодні у всьому світі стартує естафета проти гендерної нерівності

Україна приєдналася до акції ООН “Людська гідність та справедливість для всіх нас”, яка триватиме з 25 листопада до 10 грудня, коли по всьому світу святкуватимуть 60-ту річницю з дня підписання Загальної декларації прав людини.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив міністр у справах сім’і, молоді та спорту України Юрій ПАВЛЕНКО.

“Сьогодні у всьому світі стартує глобальна кампанія – 16-денна естафета проти гендерної нерівності, до якої повною мірою приєдналася Україна. Жодна держава в світі не має страховки проти насильства. На жаль, світова статистика, згідно з якою кожна третя жінка зазнає насильства, також притаманна Україні”, - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

За його словами, цього року в Україні на обліку за фактами насильства перебуває 56 тисяч осіб, у тому числі 32 тис. осіб - за фізичне насильство і 24 тис. осіб – за психологічне насильство. “При цьому у 80% випадків жертвами є жінки, а у 75% - жінки, які разом з дітьми терплять насильство”, - додав міністр.

У свою чергу, координатор системи ООН в Україні Френсіс О’ДОННЕЛЛ додав, що захист прав людини є одним із найважливіших завдань Організації Об’єднаних Націй. “Статистика фактів насильства над жінками свідчить про те, що ми живемо у нецивілізованому світі. Ми зможемо досягти цивілізованості лише тоді, коли зможемо забезпечити виконання прав жінок”, - вважає він.