Процес у справі Політковської знову буде відкритим

Слухання у справі про вбивство оглядача "Новой газеты" Ганни Політковської проходитимуть у відкритому режимі, заявив адвокат одного з підсудних Мурад МУСАЄВ, повідомляє РІА “Новвости”.

Зазначимо, що спочатку Московський окружний військовий суд, де розглядається справа про загибель журналістки, вирішив проводити слухання у відкритому режимі, але потім перевів їх у закритий режим.

Що змусило суд знову змінити режим розгляду кримінальної справи про вбивство журналістки, поки що не відомо. Приводом для зміни режиму на закритий раніше називалася відмова присяжних з`явитися в залі засідань у присутності журналістів. Пізніше самі присяжні спростували цю інформацію; перевірку законності дій судді провів Верховний Суд РФ, проте його представники утрималися від коментарів.

Лента.ру відзначає, що на відкритому судовому процесі наполягали як близькі Г.Політковської, так і звинувачені у вбивстві журналістки. Розгляду справи в закритому режимі вимагали слідчі, оскільки, на їхню думку, в ньому присутні якісь секретні відомості.

Г.Політковська була застрелена в Москві на Лісовій вулиці в під`їзді будинку, де вона проживала, 6 жовтня 2006 року. За підозрою в причетності до загибелі журналістки у різний час було затримано близько 10 чоловік, більшість з яких згодом довелося відпустити у зв`язку з відсутністю доказів.

На лаві підсудних у справі про загибель Г.Політковської опинилися брати Джабраїл і Ібрагім МАХМУДОВИ, а також Сергій ХАДЖІКУРБАНОВ. Також під слідство потрапив співробітник ФСБ Павло РЯГУЗОВ, який підозрюється в перевищенні службових повноважень; за версією слідства, саме він передав вбивцям інформацію про те, де мешкає журналістка.