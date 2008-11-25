У Міністерстві праці - корупційний скандал

Співробітники СБУ викрили факт розкрадання бюджетних коштів у ході закупівлі інвалідних візків посадовими особами Міністерства праці і соціальної політики України.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, ці посадовці, без вивчення ринкових пропозицій, уклали угоди з комерційною структурою про закупівлю візків за ціною, яка значно перевищує реальну (по деяких моделях перевищення складає більш ніж у три рази). 24 листопада Слідчим управлінням СБУ було порушено кримінальну справу за фактом розкрадання бюджетних коштів, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

СБУ задокументовано також факт розтрати державних коштів на суму понад 34 мільйони гривень шляхом зловживання службовим становищем окремими керівниками Львівського казенного експериментального підприємства засобів пересування і протезування. Встановлено, що на закупівлю імпортного обладнання для удосконалення виробництва інвалідних візків посадовці витратили з держбюджету 43 мільйони гривень, хоча реальна ринкова вартість цього устаткування становить лише 8 мільйонів 790 тисяч гривень. Факт розтрати державних коштів підтверджено аудиторською перевіркою. 22 листопада Слідчим відділом УСБУ у Львівській області було порушено кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.