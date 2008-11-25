Заробітчани часто перевозять дітей по фальшивих документах

На заході України регулярно трапляються випадки, коли жінки-заробітчанки перетинають кордон з підробленими документами на дітей. Про це кореспонденту «Німецької хвилі» повідомили в прикордонній службі.

Неповнолітня дитина може залишити межі України лише за згоди обох батьків або за наявності нотаріально засвідченого доручення на дитину. Це згідно з законом. Підроблення нотаріального доручення від батька є найпоширенішим способом незаконного вивезення дитини, кажуть прикордонники. А ще матері можуть скористатися підробленим свідоцтвом про смерть або довідкою про матір-одиначку, як це було у двох останніх випадках затримання на західному кордоні.

Керівник прес-служби Західного регіонального управління держприкордонслужби Володимир Шеремет повідомив „Німецькій хвилі”, що найчастіше спроби незаконного вивезення дітей трапляються на закарпатській ділянці кордону, якою українці прямують до Іспанії та Італії. Довший час недійсні доручення, без присутності батька, видавала одна із державних нотаріальних контор Києва, каже Шеремет. Скориставшись на кордоні фальшивим документом, матері ризикують отримати до шести років ув’язнення.

Керівник центру „Жіночі перспективи” Любов Максимович пояснює, що до таких дій матері-заробітчанки вдаються зазвичай через безвихідь, коли невідомо, де батько, або він хоче занадто великі „відкупні”. Забирають дітей переважно шкільного віку, і лише ті матері, які мають дозвіл на роботу, додала Максимович.